CARİ AÇIKTA 7 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Cari işlemler açığında, Mart'ta başlayan gerileme Nisan'da hızlandı. Nisan'da cari açık geçen yılın aynı ayına göre 3 milyar 584 milyon dolar azalarak 1 milyar 712 milyon dolara geriledi. 2020'nin ilk 4 ayında 14.1 milyar dolar olan açık, bu yılın aynı döneminde 9.6 milyar dolara indi. Mart sonunda 36.3 milyar dolar olan yıllık cari açık, Nisan'da 32.7 milyar dolarla Eylül 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.