Gram altın, yeni haftaya değer kaybıyla başlayarak düşüşünü üst üste altıncı işlem gününe taşıdı. Geçen hafta 527 lirayı gören gram altın, dün 498 liraya kadar indi. Böylece 18 Mayıs'tan bu yana ilk kez 500 lira bandının altını test etti. Kapanışı ise 502 liradan yaptı. Çeyrek altın 818, Cumhuriyet altını da 3.345 liraya kadar geriledi.
CARİ AÇIKTA 7 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ
Cari işlemler açığında, Mart'ta başlayan gerileme Nisan'da hızlandı. Nisan'da cari açık geçen yılın aynı ayına göre 3 milyar 584 milyon dolar azalarak 1 milyar 712 milyon dolara geriledi. 2020'nin ilk 4 ayında 14.1 milyar dolar olan açık, bu yılın aynı döneminde 9.6 milyar dolara indi. Mart sonunda 36.3 milyar dolar olan yıllık cari açık, Nisan'da 32.7 milyar dolarla Eylül 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.
MAYIS'TA 59 BİN KONUT SATILDI
Coronavirüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanmanın yaşandığı Mayıs'ta ülke genelinde konut satışları artarken, yabancı ilgisi de büyüdü. Mayıs'ta satılan konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.2 artarak 59 bin 116 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları; Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 106.5 artarak bin 776'ya yükseldi, ilk 5 ayda ise yüzde 24.9 artarak 15 bin 740 adede ulaştı.