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    Geçen hafta 527 lirayı gören , dün 498 liraya kadar indi (Ekonomi haberleri)

    Gram altın, yeni haftaya değer kaybıyla başlayarak düşüşünü üst üste altıncı işlem gününe taşıdı. Geçen hafta 527 lirayı gören , dün 498 liraya kadar indi. Böylece 18 Mayıs'tan bu yana ilk kez 500 lira bandının altını test etti. Kapanışı ise 502 liradan yaptı. Çeyrek altın 818, da 3.345 liraya kadar geriledi.

    498 TL'yi gördü

    Gram altın, yeni haftaya değer kaybıyla başlayarak düşüşünü üst üste altıncı işlem gününe taşıdı. Geçen hafta 527 lirayı gören gram altın, dün 498 liraya kadar indi. Böylece 18 Mayıs'tan bu yana ilk kez 500 lira bandının altını test etti. Kapanışı ise 502 liradan yaptı. Çeyrek altın 818, Cumhuriyet altını da 3.345 liraya kadar geriledi.

    CARİ AÇIKTA 7 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ
    Cari işlemler açığında, Mart'ta başlayan gerileme Nisan'da hızlandı. Nisan'da cari açık geçen yılın aynı ayına göre 3 milyar 584 milyon dolar azalarak 1 milyar 712 milyon dolara geriledi. 2020'nin ilk 4 ayında 14.1 milyar dolar olan açık, bu yılın aynı döneminde 9.6 milyar dolara indi. Mart sonunda 36.3 milyar dolar olan yıllık cari açık, Nisan'da 32.7 milyar dolarla Eylül 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

    MAYIS'TA 59 BİN KONUT SATILDI
    Coronavirüs     tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanmanın yaşandığı Mayıs'ta ülke genelinde konut satışları artarken, yabancı ilgisi de büyüdü. Mayıs'ta satılan konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.2 artarak 59 bin 116 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları; Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 106.5 artarak bin 776'ya yükseldi, ilk 5 ayda ise yüzde 24.9 artarak 15 bin 740 adede ulaştı.

        Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği Başkanı Ömer Faruk Akbal, yabancıya satışta yıl sonunda rekor tazeleyeceklerini belirterek, "7 milyar dolarlık gelir bekliyoruz. Adet bazında 50 binleri zorlayacağımızı düşünüyoruz" dedi.

        UÇURACAK YATIRIM!
        İngiltere         merkezli Vertical Aerospace; American Airlines, Virgin Atlantic, Microsoft ve Avalon gibi şirketlerden 4 milyar dolar değerinde sıfır emisyonlu VA-X4 dikey kalkış uçağı için bin adet ön sipariş aldığını duyurdu. Şirket, ayrıca özel amaçlı bir satın alma şirketi ile birleşerek New York borsasında halka açılarak işlem görmeye başlayacağını kaydetti.

        BU YIL HAVALANIYOR
        American Airlines da Vertical Aerospace'a kentlerin üzerinde uçmak için tasarlanmış 1 milyar dolar değerinde 250 uçak için ön sipariş verdiğini açıkladı. Uçan araba saatte 320 kilometrenin üzerinde hızla uçacak. 160 kilometreden fazla menzile sahip aracın bir prototipi şu anda üretiliyor ve ilk test uçuşunun bu yıl yapılması planlanıyor.
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        Haberler Ekonomi Geçen hafta 527 lirayı gören gram altın, dün 498 liraya kadar indi (Ekonomi haberleri)