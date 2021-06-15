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    • Ekonomi
    • 16.06.2021 01:45
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    • 16.06.2021 01:45
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    ? emekli ikramiyesi hangi tarihte ödenecek?

    ? Sorusu emekliler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Mayıs ayında ilk bayram ikramiyesini alan emekliler şimdi ikramiyeleri için gün sayıyor. Yapılan hesaplamalar sonucu ayı emekliler için kazanç ayı sayılacak. Maaşlara yapılacak zammın yanı sıra ikramiyelerle ek gelir sağlayacaklar. Peki, emekli ikramiyesi hangi gün ödenecek? İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2021?

    Mayıs ayında zamlı emekli ikramiyesine alan emeklilerin gözü Temmuz ayına çevrildi. Mayıs ayında ilk bayram ikramiyesini alan emekliler şimdi Kurban Bayramı ikramiyeleri için gün sayıyor. Yapılan hesaplamalar sonucu Temmuz ayı emekliler için kazanç ayı sayılacak. Maaşlara yapılacak zammın yanı sıra ikramiyelerle ek gelir sağlayacaklar. Peki, 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün ödenecek? İşte tüm detaylar...

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? (KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ)

    Bu yıl Kurban Bayramı 20 Temmuz 2021 Salı güne denk gelecek. Pazartesi arefe gününün yarım günlük tatilinin tam güne çıkarılması durumunda büyük olasılıkla bayram tatili 9 gün olacak. Dolayısıyla bayram haftasında bankalarda işlem yapılamayacağı göz önüne alınırsa emekli bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı'nda 1 ya da 2 hafta öncesinden yatırılması bekleniyor.

    Bu tarih de 5-11 Temmuz ya da 12-18 Temmuz tarihleri arasında denk gelecek. İkramiyelerin hangi haftada yatacağı ile ilgili önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın da yapılması bekleniyor.

    Ödemenin yine 1100 TL olarak ilgili banka hesaplarına yapılacağı düşünülüyor.

        TEMMUZ'DA EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

        Emekliler Temmuz'da hem zam hem bayram ikramiyesi almaya hazırlanıyor. 5 Temmuz'da belli olacak zam oranı merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.

        Merkez Bankası'nın yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran enflasyonuyüzde 1.21 olarak tahmin edildi. Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.67 olacak.

        2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük maaş ise 2 bin 419 lira 77 kuruştan 2 bin 605 lira 37 kuruşa ulaşacak.
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        Haberler Ekonomi Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi tarihte ödenecek?