Bu tarih de 5-11 Temmuz ya da 12-18 Temmuz tarihleri arasında denk gelecek. İkramiyelerin hangi haftada yatacağı ile ilgili önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın da yapılması bekleniyor.

Ödemenin yine 1100 TL olarak ilgili banka hesaplarına yapılacağı düşünülüyor.