Mayıs ayında zamlı emekli ikramiyesine alan emeklilerin gözü Temmuz ayına çevrildi. Mayıs ayında ilk bayram ikramiyesini alan emekliler şimdi Kurban Bayramı ikramiyeleri için gün sayıyor. Yapılan hesaplamalar sonucu Temmuz ayı emekliler için kazanç ayı sayılacak. Maaşlara yapılacak zammın yanı sıra ikramiyelerle ek gelir sağlayacaklar. Peki, 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün ödenecek? İşte tüm detaylar...
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? (KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ)
Bu yıl Kurban Bayramı 20 Temmuz 2021 Salı güne denk gelecek. Pazartesi arefe gününün yarım günlük tatilinin tam güne çıkarılması durumunda büyük olasılıkla bayram tatili 9 gün olacak. Dolayısıyla bayram haftasında bankalarda işlem yapılamayacağı göz önüne alınırsa emekli bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı'nda 1 ya da 2 hafta öncesinden yatırılması bekleniyor.
Bu tarih de 5-11 Temmuz ya da 12-18 Temmuz tarihleri arasında denk gelecek. İkramiyelerin hangi haftada yatacağı ile ilgili önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın da yapılması bekleniyor.
Ödemenin yine 1100 TL olarak ilgili banka hesaplarına yapılacağı düşünülüyor.