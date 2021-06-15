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    • Ekonomi
    • 15.06.2021 13:21
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    • 15.06.2021 13:26
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    Hazine ve Maliye Bakanı : Pandemi nedeniyle desteklerle vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz

    haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı , "Ocak-Mayıs faiz dışı dengesi, mali disiplin politikalarını kararlılıkla sürdürdüğümüzü gösteriyor. Dün açıklanan verisi, iyileşme patikasında olduğumuzu işaret ediyor. Pandemi nedeniyle gerekirse, odaklı/seçici desteklerle vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

    Bakan Elvan'dan pandemi desteği sinyali

    Hazine ve Maliye Bakanı , "Ocak-mayıs faiz dışı dengesi, mali disiplin politikalarını kararlılıkla sürdürdüğümüzü gösteriyor." ifadesini kullandı.

    Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ye ilişkin son verileri değerlendirdi.

    Elvan, "Ocak-mayıs faiz dışı dengesi, mali disiplin politikalarını kararlılıkla sürdürdüğümüzü gösteriyor. Dün açıklanan cari açık verisi, iyileşme patikasında olduğumuza işaret ediyor. Pandemi nedeniyle gerekirse, odaklı/seçici desteklerle vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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