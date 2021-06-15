A101 aktüel 17 Haziran kataloğu! A101 aktüel ürünler 17 Haziran'da hangi ürünler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu 17 Haziran! A101 aktüel ürünler her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden hesaplı ürünleri satışa çıkarıyor. A101 marketlerinde her hafta indirimli aktüel ürün raflarda oluyor. Toshiba 50" 4K Android Smart Led Tv, Reeder P13 Blue Plus 64 GB Cep Telefonu, Lenovo İdeapad Notebook, Lenovo 300 Wireless Kablosuz Mouse, Flavel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu, Flavel 7 Kg Çamaşır Makinesi gibi ürünler satışta oluyor. İşte; 17 Haziran A101 aktüel katalog!
A101 17 Haziran 2021 Aktüel Ürünler Kataloğu
Toshiba 50UAL2063DT 50" 4K Android Smart Led Tv 4.299 TL
Onvo OV50F353 50" Ultra Ultra HD Android Smart Led Tv 3.299 TL
Reeder P13 Blue Plus 64 GB Cep Telefonu 1.599 TL
Lenovo İdeapad S145-15API Notebook 4.299 TL
Lenovo 300 Wireless Kablosuz Mouse 69,95 TL
Piranha Bluetooth Nostaljik Pikap 249 TL
Flavel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 949 TL
Flavel 7 Kg Çamaşır Makinesi 1.699 TL
SEG No-Frost Buzdolabı 2.799 TL
SEG STF 65 Turbo Fırın 1.099 TL
Arzum Practical Dik Süpürge 219 TL
Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 149 TL
WAHL Erkek Bakım Seti 129 TL
Arzum Çaycı Eco Çay Makinesi 259 TL
Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 299 TL
Arzum Starmix El Mikseri 129 TL
Schafer Chef Mix Mega Blender Seti 299 TL
Taç Luna 7 Parça Granit Tencere Seti 379,95 TL
Homend Toastbuster Tost Makinesi 269 TL
Viapot Orta Boy Güveç Tencere 16,95 TL
Viapot Porsiyonluk Güveç Set 6'lı 11,50 TL
Luminarc Tabak ve Kase Çeşitleri 7,95 TL
Simax Borosilikat Cam Demlik 1,5 Lite 32,50 TL
Emaye Kızartma Tenceresi 20 cm 45 TL