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    • Ekonomi
    • 15.06.2021 14:37
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    • 15.06.2021 14:37
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    17 Haziran kataloğu! 17 Haziran'da hangi ürünler var?

    17 Haziran kataloğu! , alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da birçok farklı ürün bulunduruyor. Elektronikten beyaz eşyaya, elektrikli el aletlerinden züccaciye ürünlerine, mobilyadan spor aletlerine, bisikletten ev tekstili ürünlerine kadar yüzlerce ürün bulunuyor. İşte; 17 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu!

    takvim.com.tr
    A101 aktüel 17 Haziran kataloğu! A101 aktüel ürünler 17 Haziran'da hangi ürünler var?

    A101 aktüel ürünler kataloğu 17 Haziran! A101 aktüel ürünler her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden hesaplı ürünleri satışa çıkarıyor. A101 marketlerinde her hafta indirimli aktüel ürün raflarda oluyor. Toshiba 50" 4K Android Smart Led Tv, Reeder P13 Blue Plus 64 GB Cep Telefonu, Lenovo İdeapad Notebook, Lenovo 300 Wireless Kablosuz Mouse, Flavel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu, Flavel 7 Kg Çamaşır Makinesi gibi ürünler satışta oluyor. İşte; 17 Haziran A101 aktüel katalog!

    A101 17 Haziran 2021 Aktüel Ürünler Kataloğu

    Toshiba 50UAL2063DT 50" 4K Android Smart Led Tv 4.299 TL

    Onvo OV50F353 50" Ultra Ultra HD Android Smart Led Tv 3.299 TL

    Reeder P13 Blue Plus 64 GB Cep Telefonu 1.599 TL

    Lenovo İdeapad S145-15API Notebook 4.299 TL

    Lenovo 300 Wireless Kablosuz Mouse 69,95 TL

    Piranha Bluetooth Nostaljik Pikap 249 TL

    Flavel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 949 TL

    Flavel 7 Kg Çamaşır Makinesi 1.699 TL

    SEG No-Frost Buzdolabı 2.799 TL

    SEG STF 65 Turbo Fırın 1.099 TL

    Arzum Practical Dik Süpürge 219 TL

    Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 149 TL

    WAHL Erkek Bakım Seti 129 TL

    Arzum Çaycı Eco Çay Makinesi 259 TL

    Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 299 TL

    Arzum Starmix El Mikseri 129 TL

    Schafer Chef Mix Mega Blender Seti 299 TL

    Taç Luna 7 Parça Granit Tencere Seti 379,95 TL

    Homend Toastbuster Tost Makinesi 269 TL

    Viapot Orta Boy Güveç Tencere 16,95 TL

    Viapot Porsiyonluk Güveç Set 6'lı 11,50 TL

    Luminarc Tabak ve Kase Çeşitleri 7,95 TL

    Simax Borosilikat Cam Demlik 1,5 Lite 32,50 TL

    Emaye Kızartma Tenceresi 20 cm 45 TL

        Metaltex Kek / Turta Kalıbı Çeşitleri 24,95 TL

        Desenli Termos 1 Litre 34,95 TL

        Cam Matara Çeşitleri 470 cc 12,95 TL

        Asılabilir Ferforje Sepet 29,95 TL

        Ahşap Kesme Tahtası / Kahve Tepsisi 6,95 TL

        Çok Amaçlı Mutfak / Banyo Askı Rayı 19,95 TL

        Yapışmaz Renkli Buzluk Çeşitleri 5,95 TL

        Yuvarlak Kase Çeşitleri 13,50 TL

        Büyük Boy Plastik Mix Ürünler 14,95 TL

        Tek Fiyat Plastik Ürünler 3,50 TL

        Kavanoz Kapağı 0,40 TL

        Canlı Çiçek Zinnia / Petunya 9,95 TL

        Canlı Çiçek Aloe Vera 8,95 TL

        Canlı Çiçek Kalanchoe 9,95 TL

        Canlı Çiçek Şans Bambusu 7,95 TL

        8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 299 TL

        4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 249,95 TL

        Aynalı Banyo Dolabı 115 TL

        Pexma 26 Jant Bisiklet 649,95 TL

        Bisiklet Taşıma Aparatı 149,95 TL

        Triathlon Işıklı Paten 149 TL

        Triathlon Ahşap Kaykay 99,95 TL

        Triathlon 2 Tekerlekli Işıklı Kaykay 149,95 TL

        Triathlon Işıklı Scooter 129 TL

        Triathlon Oyuncak Bisiklet / Scooter Kaskı 29,95 TL

        Triathlon Dart Seti 34,95 TL

        Triathlon Pilates Topu 20 cm 13,95 TL

        Triathlon Yoga / Pilates Matı 75 TL

        Triathlon Egzersiz Tekerleği 29,95 TL

        Triathlon El Yayı 24,95 TL

        Triathlon Tenis Seti 22,95 TL

        Triathlon Futbol / Basketbol / Vleybol Topu 29,95 TL

        Futbol Tekmeliği 14,95 TL

        Top Şişirme Pompası 19,95 TL

        Spor Eldiveni 19,95 TL

        Yoga Roller 44,95 TL

        Çok Yönlü Karın ve Bel Egzersiz Aleti 59,95 TL

            Kürek Çekme Aleti 39,95 TL

            Winly Dambıl Seti 2x2 Kg 94,95 TL

            Puzzle 1000 Parça 19,95 TL

            Puzzle Yapıştırıcı 6,95 TL

            Çift Kişilik Nevresim Takımı 99,95 TL

            Larakter Lisanslı Pike 39,95 TL

            Nouvelle Dilimli Stor Perde 150x200 cm 79,95 TL

            Örme Perde Çeşitleri 290x260 cm 49,95 TL

            Güneşlik 250x210 cm 39,95 TL

            Düğün Sandalyesi 99,95 TL

            Erkek Penye Şort Çeşitleri 19,95 TL

            Erkek Yazlık Kasket Çeşitleri 12,95 TL

            Silikon Saplı Tığ Seti 5'li 19,95 TL

            Penye Kumaş Örgü İpi 10,95 TL

            Makrome İp Çeşitleri 10,95 TL

            Tek Kat Makrome İp 6,95 TL

            Makara Seti 10'lu 7,50 TL

            Büyük Kaneviçe Kiti 18,50 TL
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