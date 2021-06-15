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    • Ekonomi
    • 15.06.2021 08:51
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    • 15.06.2021 08:53
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    Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? 15 Haziran altın fiyatları yorum, grafik ve analiz!

    Altın fiyatlarında özellikle 8 günlük süreçte yaşanan düşüş dikkat çekerken yatırımcılar fiyatların hangi yöne seyredeceği merak konusu oluyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 815,00 lira, Cumhuriyet altını 3.334,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,36 düşüşle 502,90 liradan işlem görmüştü. Peki, altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? 15 Haziran altın fiyatları yorum, grafik ve analiz!

    Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? 15 Haziran altın fiyatları yorum, grafik ve analiz!

    Altın fiyatlarında peş peşe yaşanan düşüşlerin büyük ve küçük ölçekteki yüz binlerce yatırımcının dikkatini çekiyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 azalışla 502,90 liradan tamamlamıştı. Yatırımcıların, bu hafta yapılacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısına odaklandığı piyasalarda, dolardaki güçlü gelişmelerin etkisiyle 1,860 dolar düzeyine inen altın fiyatları da bu düzeylerde yatay hareket ediyor. Peki, altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? İşte merak edilenler...

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Analistler, ultra gevşek para politikasının bir süre daha devam edeceğine ilişkin beklentilerle azalan risk algısının altının ons fiyatını baskıladığını kaydetti.

    Analistler, söz konusu swap anlaşmasının Türk lirasını dolar kuru karşısında destekleyerek altının gram fiyatındaki gerilemede etkili olduğunu bildirdi.

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 azalışla 502,90 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 815,00 lira, Cumhuriyet altını 3.334,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,36 düşüşle 502,90 liradan işlem gördü.

        PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ, ALTIN YATAY

        Ekonomik toparlanma ve gelişmiş ülkelerde aşı kampanyalarına bağlı olarak, yakıt talebindeki büyüme beklentisini artırmasının desteğindeki petrol fiyatları yükseldi.

        Gösterge Brent petrolün Ağustos teslimi varil fiyatı 2018 yazından bu yana ilk kez 73 doları aşarak 73.09 dolara ve spot piyasalarda da 72.96 dolar ile 73 dolar sınırına kadar çıktı.

        Yatırımcıların, bu hafta yapılacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısına odaklandığı piyasalarda, dolardaki güçlü gelişmelerin etkisiyle 1,860 dolar düzeyine inen altın fiyatları da bu düzeylerde yatay hareket ediyor.

        İç piyasada, gram altın 504 lira, çeyrek altın 830 lira, Cumhuriyet altını da 3,307 liradan satılıyordu.

        Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

        - Brent petrol yüzde 1.12 artışla 72.83 dolar,

        - Batı Teksas yüzde 1.19 artışla 71.30 dolar,

        - altın yüzde 0.56 düşüşle 1,865.81 dolar,

        - gümüş yüzde 0.07 artışla 27.94 dolar,

        - bakır yüzde 1.02 artışla 9,995.00 dolar,

        - platin yüzde 1.84 artışla 1,171.30 dolar,

        - paladyum yüzde 0.44 düşüşle 2,765.70 dolar düzeyindeydi.
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