Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? 15 Haziran altın fiyatları yorum, grafik ve analiz!

Altın fiyatlarında peş peşe yaşanan düşüşlerin büyük ve küçük ölçekteki yüz binlerce yatırımcının dikkatini çekiyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 azalışla 502,90 liradan tamamlamıştı. Yatırımcıların, bu hafta yapılacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısına odaklandığı piyasalarda, dolardaki güçlü gelişmelerin etkisiyle 1,860 dolar düzeyine inen altın fiyatları da bu düzeylerde yatay hareket ediyor. Peki, altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? İşte merak edilenler...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?