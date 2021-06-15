Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? 15 Haziran altın fiyatları yorum, grafik ve analiz!

Altın fiyatlarında peş peşe yaşanan düşüşlerin büyük ve küçük ölçekteki yüz binlerce yatırımcının dikkatini çekiyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 azalışla 502,90 liradan tamamlamıştı. Yatırımcıların, bu hafta yapılacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısına odaklandığı piyasalarda, dolardaki güçlü gelişmelerin etkisiyle 1,860 dolar düzeyine inen altın fiyatları da bu düzeylerde yatay hareket ediyor. Peki, altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? İşte merak edilenler...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Analistler, ultra gevşek para politikasının bir süre daha devam edeceğine ilişkin beklentilerle azalan risk algısının altının ons fiyatını baskıladığını kaydetti.
Analistler, söz konusu swap anlaşmasının Türk lirasını dolar kuru karşısında destekleyerek altının gram fiyatındaki gerilemede etkili olduğunu bildirdi.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 azalışla 502,90 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 815,00 lira, Cumhuriyet altını 3.334,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,36 düşüşle 502,90 liradan işlem gördü.