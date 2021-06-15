15 Haziran Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 15 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Emlak Konut GMYO
|2,23
|2,18
|2,29
|Ege Endüstri
|1.282,00
|1.258,90
|1,83
|Selçuk Ecza Deposu
|9,19
|9,06
|1,43
|İndeks Bilgisayar
|6,63
|6,55
|1,22
|Mavi Giyim
|53,35
|52,85
|0,95
|Polisan Holding
|2,85
|2,83
|0,71
|Fenerbahçe Futbol
|38,14
|37,92
|0,58
|Akiş GMYO
|1,97
|1,96
|0,51
|GSD Holding
|2,03
|2,02
|0,50
|Kardemir (D)
|7,67
|7,64
|0,39
|Doğan Holding
|2,96
|2,95
|0,34
|Çemtaş
|13,74
|13,70
|0,29
|Karsan Otomotiv
|3,76
|3,75
|0,27
|Şok Marketler Ticaret
|10,96
|10,94
|0,18
|Anadolu Efes
|23,42
|23,40
|0,09
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|24,64
|25,80
|-4,50
|Halkbank
|4,87
|5,05
|-3,56
|Parsan
|32,12
|33,18
|-3,19
|Türk Traktör
|174,00
|178,80
|-2,68
|ASELSAN
|15,39
|15,80
|-2,59
|Gübre Fabrikaları
|58,45
|59,80
|-2,26
|Sabancı Holding
|9,28
|9,48
|-2,11
|Çimsa
|24,48
|24,98
|-2,00
|Ege Gübre
|178,70
|182,00
|-1,81
|Netaş Telekomünikasyon
|21,70
|22,10
|-1,81
|Konya Çimento
|788,60
|802,40
|-1,72
|Vakıflar Bankası
|3,61
|3,67
|-1,63
|Kartonsan
|54,30
|55,20
|-1,63
|Enerjisa Enerji
|10,28
|10,45
|-1,63
|Yataş
|13,60
|13,82
|-1,59
|İhlas Holding
|0,62
|0,63
|-1,59
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,91
|15,15
|-1,58
|Koç Holding
|18,91
|19,21
|-1,56
|Kerevitaş Gıda
|4,55
|4,62
|-1,52
|Nuh Çimento
|44,44
|45,10
|-1,46