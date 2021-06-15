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    • Ekonomi
    • 15.06.2021 17:35
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    • 15.06.2021 17:35
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    15 Haziran Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 2,29 oranında 2,23 seviyesinde yükselerek işlem gördü. 15 Haziran 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    15 Haziran Borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) Değer kazanan 15 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Emlak Konut GMYO 2,23 2,18 2,29
    Ege Endüstri 1.282,00 1.258,90 1,83
    Selçuk Ecza Deposu 9,19 9,06 1,43
    İndeks Bilgisayar 6,63 6,55 1,22
    Mavi Giyim 53,35 52,85 0,95
    Polisan Holding 2,85 2,83 0,71
    Fenerbahçe Futbol 38,14 37,92 0,58
    Akiş GMYO 1,97 1,96 0,51
    GSD Holding 2,03 2,02 0,50
    Kardemir (D) 7,67 7,64 0,39
    Doğan Holding 2,96 2,95 0,34
    Çemtaş 13,74 13,70 0,29
    Karsan Otomotiv 3,76 3,75 0,27
    Şok Marketler Ticaret 10,96 10,94 0,18
    Anadolu Efes 23,42 23,40 0,09

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Bera Holding 24,64 25,80 -4,50
    Halkbank 4,87 5,05 -3,56
    Parsan 32,12 33,18 -3,19
    Türk Traktör 174,00 178,80 -2,68
    ASELSAN 15,39 15,80 -2,59
    Gübre Fabrikaları 58,45 59,80 -2,26
    Sabancı Holding 9,28 9,48 -2,11
    Çimsa 24,48 24,98 -2,00
    Ege Gübre 178,70 182,00 -1,81
    Netaş Telekomünikasyon 21,70 22,10 -1,81
    Konya Çimento 788,60 802,40 -1,72
    Vakıflar Bankası 3,61 3,67 -1,63
    Kartonsan 54,30 55,20 -1,63
    Enerjisa Enerji 10,28 10,45 -1,63
    Yataş 13,60 13,82 -1,59
    İhlas Holding 0,62 0,63 -1,59
    İş Yatırım Menkul Değerler 14,91 15,15 -1,58
    Koç Holding 18,91 19,21 -1,56
    Kerevitaş Gıda 4,55 4,62 -1,52
    Nuh Çimento 44,44 45,10 -1,46

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    Haberler Ekonomi 15 Haziran Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?