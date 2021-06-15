768,36 TL taksit ödemeyi kabul edenlere anında 30.000 TL hesaplara yatıyor! Almak için bunu yapmanız yeter!

768,36 TL taksit ödemeyi kabul edenlere anında 30.000 TL hesaplara yatıyor! Kamu bankası Vakıfbank vatandaşlar için 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurularını paylaştı. Vakıfbank müşterilerine özel tüm ihtiyaçları için 36 aya varan vade imkanları sunuyor. Cazip ve düşük faiz oranlarının yanı sıra banka esnek ödeme seçenekleri de veriyor. Koronavirüs sebebiyle bankalar ihtiyaç kredileri için faiz oranlarında da güncellemeye gitti. İhtiyaç kredisi gerçek kişilerin kullanması için verilen bir kredi türüdür. Vatandaşlar herhangi bir teminat göstermeden, gelir durumları ve öncesinde bankalarla olan ilişkileri sayesinde bu krediden faydalanabilir.
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Vakıfbank müşterilerine özel tüm ihtiyaçları için 36 aya varan vade imkanları sunuyor. Cazip ve düşük faiz oranlarının yanı sıra banka esnek ödeme seçenekleri de veriyor.
Üstelik başvurular için vatandaşlarımızın Vakıfbank şubelerine gitmesi de gerekmiyor. Pandemi döneminde evden çıkmak istemeyen vatandaşlarımız Vakıfbank mobil bankacılık ya da internet şubesinden kolayca kredilerine başvuru yapabilirler. Ya da dileyen vatandaşlarımız cep telefonlarıyla da birkaç dakika içerisinde ihtiyaç kredisini alabilirler.
SMS İLE KREDİ BAŞVURUSU
Vakıfbank'ın yeni kredi paketinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız SMS ile de kredi başvurusu yapabilirler. Bunun için aralarında birer boşluk bırakarak sırasıyla KREDI, T.C KİMLİK NUMALARI, AYLIK GELİR yazmaları ve 5724'e kısa mesaj olarak göndermeleri gerekmektedir.
Örnek mesaj metni ise şu şekildedir: KREDI 12345678910 3500