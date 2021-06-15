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    • Ekonomi
    • 15.06.2021 15:27
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    • 15.06.2021 15:29
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    ATM'den gidip anında çekiyorsunuz! SSK- ve Bağkur'luya 500, 625, 750, 1.100, 1.300, 1.500 ve 2.000 lira ödeniyor

    Milyonlarca vatandaş için promosyon fırsatı devam ediyor. Bankaların yaptığı promosyon güncellemeleri yüzleri güldürdü. Yeni yıl için maaşlara uygulanan zamla birlikte diğer ödemelerde de artış yaşandı. Emeklileri mutlu eden promosyon ödemeleri yaklaşık 2.000 TL'yi bulacak. Maaşlarını seçtikleri bankalara taşıyan emekliler promosyon ödemesinden yararlanabiliyor. Ancak bunun için 3 yıllık taahhüt anlaşmasına imza atmak gerekiyor. 3 yıl emekli maaşınızı belirli bankadan alma sözüyle promosyon ödemenizi alabilir ve bankanız tarafından size sunulan ek fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Haberimizin içerisinde hangi banka tarafından ne kadar ödeme yapıldığı detaylı bir şekilde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    ATM'den gidip anında çekiyorsunuz! 1.500 ve 2.000 lira ödeniyor

    Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşlar için promosyon avantajı sürüyor. Bankaların yaptığı promosyon ödemeler güncellemeleri ile tutarlarda artış yaşandı. Ödemeler bankadan bankaya değişiklik gösterirken, promosyon ödemeleri yaklaşık 2.000 TL'yi bulacak. İşte bankaların promosyon ödemeleri... Ödemeler en düşük emekli maaşları için 500 TL olarak yapılırken bu oran bankanın kendi inisiyatifinde değişebilir. Promosyon önerileri içerisinde Yapı Kredi'nin 1.500 TL'ye varan ödemeleri ortaya çıkıyor. Ücreti yeni bağlanan emekliler için fırsat henüz bitmedi. Ücret ölçüsüne göre en az 500, 625 ve 750 lira ödeniyor. Ancak ödemelerin ölçüyü ve ek olarak emekliye sunulan fırsatlar noktaya değinmeye devam ediyor.

    ÖDEMELER 2 BİN TL'YE ULAŞIYOR

    Vatandaşlara yıl içerisinde rahat nefes aldıran ödemeler bankalara göre değişiklik gösteriyor. Ödemeler ortalama 500-600 ve 750 TL'yi bulurken bazı bankalarda bu tutar 2.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Emekli vatandaşlar en yüksek promosyon ödemesi yapan bankayı sorgulamayı sürdürüyor. Ayrıca ödemeler emeklilere, dul ve yetimlere yönelik fırsatlar da içeriyor.

    HANGİ BANKA NE KADAR ÖDÜYOR?

    DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira.

    AKBANK: 850, 1.050, 1.250 lira.

    FİBABANKA: 500, 625, 750 lira.

        GARANTİ BBVA: 800, 1.000, 1.200 lira.

        HALKBANK: 500, 625, 750 lira.

        ING: 500, 625, 750 lira. Ayrıca Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira, 36 ayda 1.800 lira.

        İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira.

        QNB FİNANSBANK: 850, 1.100, 1.300 lira.

        ŞEKERBANK: 650, 800, 1.000 lira. Ayrıca 1.000 liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus.

        VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira.

        ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira.

        Promosyonların dışında, ücretsiz havale, düşük faizli kredi, özel ambulans gibi hizmetlerde sununa bankalar emeklileri birçok fırsatla müşterisi haline getirmeye çalışıyor.

        EMEKLİ PROMOSYONU NEDİR?

        Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlar için uygulamaya sokulan promosyon; maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almak şartıyla bir kereye mahsus olarak emeklilere verilen ödemeye denmektedir.
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        Haberler Ekonomi ATM'den gidip anında çekiyorsunuz! SSK-SGK ve Bağkur'luya 500, 625, 750, 1.100, 1.300, 1.500 ve 2.000 lira ödeniyor