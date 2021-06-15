Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşlar için promosyon avantajı sürüyor. Bankaların yaptığı promosyon ödemeler güncellemeleri ile tutarlarda artış yaşandı. Ödemeler bankadan bankaya değişiklik gösterirken, promosyon ödemeleri yaklaşık 2.000 TL'yi bulacak. İşte bankaların promosyon ödemeleri... Ödemeler en düşük emekli maaşları için 500 TL olarak yapılırken bu oran bankanın kendi inisiyatifinde değişebilir. Promosyon önerileri içerisinde Yapı Kredi'nin 1.500 TL'ye varan ödemeleri ortaya çıkıyor. Ücreti yeni bağlanan emekliler için fırsat henüz bitmedi. Ücret ölçüsüne göre en az 500, 625 ve 750 lira ödeniyor. Ancak ödemelerin ölçüyü ve ek olarak emekliye sunulan fırsatlar noktaya değinmeye devam ediyor.