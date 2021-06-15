15 Haziran evde bakım maaşı parası yatan iller! Evde bakım paraları yattı mı?

Evde bakım paraları Haziran ayında da sık sık sorgulanmaya devam ediyor. 15 Haziran evde bakım maaşı yatan iller araştırılıyor. Evde bakım maaşları bu ayda da yatırılmaya başlandı. Şu ana kadar birçok il için evde bakım maaşı ödemesi gerçekleştirildi. Bu ödemeyi alan vatandaşlar, ödemelerin hangi illerde yattığını merak ediyor. İşte, 15 Haziran evde bakım maaşı yatan iller!