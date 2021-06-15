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    • Ekonomi
    • 15.06.2021 08:16
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    • 15.06.2021 08:16
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    15 Haziran (parası) yatan iller! Evde bakım paraları yattı mı?

    15 Haziran yatan iller arama motorlarında sorgulanıyor. Evde bakım maaşından her ay binlerce vatandaş faydalanıyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı vatandaşlara yönelik olarak verilen evde bakım maaşları, her ay farklı tarihlerde yatırılıyor. Peki; 15 Haziran yatan iller hangileri?

    takvim.com.tr
    15 Haziran evde bakım maaşı parası yatan iller! Evde bakım paraları yattı mı?

    Evde bakım paraları Haziran ayında da sık sık sorgulanmaya devam ediyor. 15 Haziran evde bakım maaşı yatan iller araştırılıyor. Evde bakım maaşları bu ayda da yatırılmaya başlandı. Şu ana kadar birçok il için evde bakım maaşı ödemesi gerçekleştirildi. Bu ödemeyi alan vatandaşlar, ödemelerin hangi illerde yattığını merak ediyor. İşte, 15 Haziran evde bakım maaşı yatan iller!

    15 HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!

    1- Tokat

    2- Bolu

    3- Ordu



    4- Aksaray

    5- Afyonkarahisar

    6- Diyarbakır

    7- Antalya

    8- Edirne

    9- Adıyaman10- Sakarya



    11- Samsun

    12- Balıkesir

    13- Düzce

    14- Osmaniye

    15- Mardin

        16-Bilecik

        17- Zonguldak

        18- Uşak

        19- Konya



        20- İstanbul

        21- Niğde

        22- Kars23- Giresun

        24- Kocaeli

        26- Şanlıurfa

        27- Ankara

        28- Hatay

        29- Isparta

        30- Karabük

        31- Manisa

        32- Bursa

        33- Erzincan

        2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

        Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.

        EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

        Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ
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        Haberler Ekonomi 15 Haziran evde bakım maaşı (parası) yatan iller! Evde bakım paraları yattı mı?