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    • Ekonomi
    • 15.06.2021 10:42
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    • 15.06.2021 10:42
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    güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? 15 Haziran ve BIST 100 son durum

    daki son durum merak ediliyor. Borsadaki anlık durumu dakika dakika takip edenler sabah saatleriyle birlikte son gelişmeleri öğrenmek istiyor. Dün kapanışta 'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,45 değer kaybederek günü 1.454,25 puandan tamamlamıştı. Peki, Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? İşte 15 Haziran Borsa İstanbul ve BIST 100 son durum

    Borsa güne düşüşle başladı

    Borsada yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından gün içerisinde inceleniyor. Dün BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,61 puan azalırken, toplam işlem hacmi 13,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti. Peki, Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? 15 Haziran Borsa İstanbul ve BIST 100 son durum nedir? İşte son gelişmeler...

    BORSA GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 azalışla 1.451,06 puandan başladı.

    Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,19 puan ve yüzde 0,22 değer kaybederek 1.451,06 puana geriledi.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,66 ve holding endeksi yüzde 0,19 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,59 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 0,66 ile iletişim oldu.

        BIST 100 endeksi, dün satıcılı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,45 değer kaybederek 1.454,25 puandan tamamladı.

        Analistler, dünkü NATO toplantısının ardından yayınlanan bildiride Çin ile ilgili açıklamaların küresel risk algısını kısmen yükselttiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının yarın açıklayacağı faiz kararı öncesi pay piyasalarında karışık bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

        Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının yanı sıra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi, sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın destek, 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.
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        Haberler Ekonomi Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? 15 Haziran Borsa İstanbul ve BIST 100 son durum