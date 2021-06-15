Borsada yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından gün içerisinde inceleniyor. Dün BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,61 puan azalırken, toplam işlem hacmi 13,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti. Peki, Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? 15 Haziran Borsa İstanbul ve BIST 100 son durum nedir? İşte son gelişmeler...
BORSA GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 azalışla 1.451,06 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,19 puan ve yüzde 0,22 değer kaybederek 1.451,06 puana geriledi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,66 ve holding endeksi yüzde 0,19 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,59 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 0,66 ile iletişim oldu.