Dolar ne kadar 15 Haziran 2021! Dolar, Euro, Sterlin fiyatı kaç lira? İşte güncel döviz kurları!

Dolar ne kadar? 15 Haziran Dolar, Euro, Sterlin fiyatı kaç lira? Dövizdeki gelişmeler vatandaşların sık sık takip ettiği konuların başında geliyor. Dövize yatırım yapmayı düşünen kişiler dolar ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. 15 Haziran dolar ne kadar sorusunun yanıtı haberimizde! ABD Dolarının güne 8,4792 ile başlaması göze çarptı.
DOLAR FİYATI
Güne 8,4792 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,09 artışla 8,4769 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,4692 seviyesinde kapattı.
EURO FİYATI
Güne 10,2880 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,18 artışla 10,2861 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,2673 seviyesinde kapattı.