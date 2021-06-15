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    • Ekonomi
    • 15.06.2021 07:44
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    • 15.06.2021 07:44
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    Dolar ne kadar 15 Haziran 2021! Dolar, Euro, Sterlin fiyatı kaç lira? İşte güncel döviz kurları!

    15 Haziran dolar ne kadar? Dolar, Euro, Sterlin fiyatı sık sık sorgulanıyor. Döviz almak veya satmak isteyen vatandaşlar güncel döviz kurlarını sorguluyor. Makroekonomi veri tarafında ise Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin açıklanacağını ifade eden analistler, dolar endeksinde 90,5'in üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 100 günlük hareketli ortalamanın da geçtiği 91,0 seviyesinin önemli direnç olarak takip edileceğini kaydetti. Peki, 15 Haziran'da dolar ne kadar?

    takvim.com.tr
    Dolar ne kadar 15 Haziran 2021! Dolar, Euro, Sterlin fiyatı kaç lira?

    Dolar ne kadar? 15 Haziran Dolar, Euro, Sterlin fiyatı kaç lira? Dövizdeki gelişmeler vatandaşların sık sık takip ettiği konuların başında geliyor. Dövize yatırım yapmayı düşünen kişiler dolar ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. 15 Haziran dolar ne kadar sorusunun yanıtı haberimizde! ABD Dolarının güne 8,4792 ile başlaması göze çarptı.

    DOLAR FİYATI

    Güne 8,4792 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,09 artışla 8,4769 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,4692 seviyesinde kapattı.

    EURO FİYATI

    Güne 10,2880 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,18 artışla 10,2861 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,2673 seviyesinde kapattı.

        STERLİN FİYATI

        Güne 11,9828 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,18 artışla 11,9725 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 11,9510 seviyesinde kapattı.

        DOLARDA KRİTİK HAFTA

        Haftanın geri kalanında Fed'in kritik faiz toplantısı öne çıkıyor. Analistler faizlerde herhangi bir değişiklik beklemezken Fed'in ekonomik öngörüleri, varlık alımına yönelik programı ve gelecekteki para politika ilişkin mesajları izlenecek.

        Piyasada bilhassa toplantı sonrası Powell'ın açıklamaları izleniyor. Beklentiler sıkılaşma için 2023'ün işaret edileceği yönünde.

        Fed toplantısının hemen ertesi günü ise TCMB Para Politikası'nın kararı ve metinde gelecekteki faiz indirimlerine yönelik mesajları piyasaların odağında.
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        Haberler Ekonomi Dolar ne kadar 15 Haziran 2021! Dolar, Euro, Sterlin fiyatı kaç lira? İşte güncel döviz kurları!