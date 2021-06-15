Dolar ne kadar 15 Haziran 2021! Dolar, Euro, Sterlin fiyatı kaç lira? İşte güncel döviz kurları!

Dolar ne kadar? 15 Haziran Dolar, Euro, Sterlin fiyatı kaç lira? Dövizdeki gelişmeler vatandaşların sık sık takip ettiği konuların başında geliyor. Dövize yatırım yapmayı düşünen kişiler dolar ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. 15 Haziran dolar ne kadar sorusunun yanıtı haberimizde! ABD Dolarının güne 8,4792 ile başlaması göze çarptı.