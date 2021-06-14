Ziraat Bankası tüketici, konut, araç kredisi! Ziraat Bankası kredi faiz oranları ne kadar oldu?

Ziraat Bankası güncel kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ziraat Bankası'ndan uygun faiz oranlarıyla krediler sunulmaya devam ediliyor. Ziraat Bankası tüketici, konut, araç kredisi ne kadar oldu sorusuna cevap aranıyor. Ziraat Bankası kredi faiz oranları ne kadar oldu sorusunun cevabı merak ediliyor. 14 Haziran güncel kredi faiz oranlarına haberimizden ulaşabilir ve bankaların kredi faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI!
Konut kredisi: 1.51
Tüketici kredisi: 1.54
Taşıt kredisi: 1.56
14 Haziran tarihli diğer bankaların kredi faiz oranları ise şu şekilde oluştu:
HALKBANK
İhtiyaç kredisi: 1.58
Taşıt kredisi: 1.54
Konut kredisi: 1.38