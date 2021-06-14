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    • Ekonomi
    • 14.06.2021 10:38
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    • 14.06.2021 10:38
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    Ziraat Bankası tüketici, konut, araç kredisi! ne kadar oldu?

    ne kadar? Ziraat Bankası tüketici, konut, araç kredisi ne kadar? Kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, bankaların hakkında bilgi almak istiyor. Ziraat Bankası'ndan müşterilerine birçok kredi imkanı sunuluyor. Bankanın internet sitesinden alacağınız kredi ve geri ödeme miktarlarını öğrenebilirsiniz. İşte; 14 Haziran güncel Ziraat Bankası kredi faiz oranları...

    takvim.com.tr
    Ziraat Bankası tüketici, konut, araç kredisi! Ziraat Bankası kredi faiz oranları ne kadar oldu?

    Ziraat Bankası güncel kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ziraat Bankası'ndan uygun faiz oranlarıyla krediler sunulmaya devam ediliyor. Ziraat Bankası tüketici, konut, araç kredisi ne kadar oldu sorusuna cevap aranıyor. Ziraat Bankası kredi faiz oranları ne kadar oldu sorusunun cevabı merak ediliyor. 14 Haziran güncel kredi faiz oranlarına haberimizden ulaşabilir ve bankaların kredi faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.

    ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI!

    Konut kredisi: 1.51

    Tüketici kredisi: 1.54

    Taşıt kredisi: 1.56

    14 Haziran tarihli diğer bankaların kredi faiz oranları ise şu şekilde oluştu:

    HALKBANK

    İhtiyaç kredisi: 1.58

    Taşıt kredisi: 1.54

    Konut kredisi: 1.38

        VAKIFBANK

        İhtiyaç kredisi: 1.50

        Taşıt kredisi: 1.51

        Sarı Panjur Konut Kredisi: 1.34

        İŞ BANKASI

        İhtiyaç kredisi: 1.65

        Taşıt kredisi: 1.55-1.60

        Ev kredisi: 1.45

        AKBANK

        Direkt kredi: 2.03

        İhtiyaç kredisi: 1.89

        Taşıt kredisi: 1.65

        Konut kredisi: 1.39

        Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.03
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            Haberler Ekonomi Ziraat Bankası tüketici, konut, araç kredisi! Ziraat Bankası kredi faiz oranları ne kadar oldu?