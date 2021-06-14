Peş peşe açıklandı! 12, 18, 24 ve 36 ay taksitle düşük faizli ihtiyaç kredisi başvuruları vatandaşların radarında olmaya devam ediyor.
İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir. Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani kişinin ticari amacı dışında kalan ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen kredidir. Peki hangi bankalardaki faiz oranları ne kadar? Aylık taksit, faiz oranları ve toplam ödeme hangi tutarlara denk geliyor? 12, 18, 24 ve 36 ay taksitle düşük faizli ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?
12,18,24 VE 36 AY TAKSİTLE DÜŞÜK FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için banka şubelerine gitmeye gerek yok. Artık bu tür işlemler elektronik ortamda vatandaşın hizmetine sunuluyor. Kredi başvuru yapmak için talep ettiğiniz bankanın internet sitesine gidip ihtiyaç kredisi başvuru formunda kredi vadesi, kredi tutarı, kişisel bilgiler gibi istenilen bilgileri yazmanız gerekmektedir.
İHTİYAÇ KREDİ FAİZ ORANLARI VE ÖDEME PLANLARI
Aşağıda vatandaşlara en ucuz kredi imkanı sağlayan bankalar ve faiz oranları 12,18,24 ve 26 ay olmak üzere belirtilmiştir.
12 AY
Örneğin 10.000 TL'lik ihtiyaç kredisi almak istediğini varsayalım. Kredi vadesi de 12 ay olsun. Bu krediyi ING Bank'tan, toplam geri ödeme tutarı 11.333,12 TL olacak şekilde alabilirsiniz. Bu durumda 940,26 TL aylık taksit ödersiniz. Faiz oranı kredi notunuzla değişim göstermekle beraber %1,59 olur.
Aynı krediyi aynı vade ile QNB Finansbank'tan almaya çalışırsanız toplamda 11.167,04 TL olarak geri ödersiniz. Aylık taksit 926,42 TL'ye denk gelir ve faiz oranı %1,39 olur. Bu, 3 ay ertelemeli kredidir.