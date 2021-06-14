Peş peşe açıklandı! 12, 18, 24 ve 36 ay taksitle düşük faizli ihtiyaç kredisi başvuruları vatandaşların radarında olmaya devam ediyor.

İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir. Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani kişinin ticari amacı dışında kalan ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen kredidir. Peki hangi bankalardaki faiz oranları ne kadar? Aylık taksit, faiz oranları ve toplam ödeme hangi tutarlara denk geliyor? 12, 18, 24 ve 36 ay taksitle düşük faizli ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?