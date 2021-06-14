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    • Ekonomi
    • 15.06.2021 08:49
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    • 15.06.2021 08:51
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    Sadece bir kere başvuruda bulunabilirsiniz! 12 ay maaşınız kadar bir seferde toplu ödeme yapılacak!

    Devlet tarafından vatandaşlara evlenme vaziyetlerinden dolayı dul ve öksüz aylıkları kesilen kız çocukları için bir keze mahsus olacak biçimde dul ve öksüz ücretlerinin bütün 12 katı kadar evlenme ikramiye ödemeleri veriliyor. Evlenme ödenekleri olarak da bilinen çeyiz yardımları almaya hak kazanmak için hizmet akdine bağlı bir şekilde 4A ile çalışma hayatına devam eden sigortalıların kendi isimlerine ya da hesaplarından bağımsız bir şekilde hak sahiplerine veriliyor. başkanlığında emeklilik hizmetleri genel müdürlüğü sigortalı emeklilik işlemleri daire başkanlığı ya da bulunan yerlerdeki il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine başvuru yapmak gerekir.

    takvim.com.tr
    12 ay maaşınız kadar bir seferde toplu ödeme yapılacak! Sadece bir kere alabilirsiniz...

    Son zamanlarda oldukça merak edilen mevzulardan birisi devletin sunduğu hoş imkânlardan biri de çeyiz parası tahsisatıdır. Çeyiz parası ödemeleri, SSK üzerinden yetim aylığı alan kız çocuklarına, bir kereye mahsus olarak veriliyor. Bu ödenek; SSK'lı olarak aktif çalışma hayatında bulunan kişinin vefat etmesi sonucunda, kız ve erkek çocukları için ölüm aylığı hazırlanır. Çeyiz parası almak için ilk olarak mutlaka PTT şubesinden e-devlet şifresi almanız gerekiyor. Peki çeyiz parası ne kadar, çeyiz parası koşulları neler? SGK çeyiz parası nasıl alınır? Çeyiz parasıyla alakalı tüm merak edilenleri haberimizin içeriğinde bulabilirisiniz.


    ÇEYİZ HESABI DESTEKLERİ

    Bir yandan da bankalar çeyiz hesabı açan genç kızlar için destek ödemeleri vermeye devam ediyor. Almış oldukları yetim maaşlarının evlenmeleri durumunda kesilecek olması nedeniyle genç kızlara evlilik öncesi ödeme yapılır. Ödemeler alınan maaş üzerinden yapılır ve 24 aylık maaş tutarı kadar ödenir. Örneğin aylık 1000 TL yetim maaşı alan bir geö kız evlenmek istediğinde 24 bin TL çeyiz parası ödemesi alır.

    2021 ÇEYİZ PARASI NASIL ALINIR?

    Çeyiz parası almak için ilk olarak başvuru şartlarını taşımak gerekiyor. Başvuru şartları taşıyan herkes başvuru yapabilir. Başvuru şartları 01.10.2008 tarihinden sonra yetim aylığı almaya başlamış olmak gerekiyor. Bu şartı sağlayan herkes başvurusunu bir dilekçeyle Sosyal Güvenlik Kurumuna yapabilir. Devletin vermiş olduğu çeyiz parasını alabilmek için kişinin evlenmiş olmak gerekmektedir.

        ÇEYİZ PARASI DESTEĞİ ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

        - Anne ve babasından dolayı yetim aylığı alıyor olmak gerekiyor.

        - Sadece yetim aylığı alan kız çocuklarına verilen maddi yardımdır.

        - Bu evlilik ödeneğine başvururken mutlaka ilk evlilik olması gerekir.

        - 01.10.2008 tarihinden sonra sigortada yetim aylığı almaya hak kazanmış olmak gerekiyor.

        - Başvuru dilekçesinin SGK ya vermiş olması gerekir.

        - Başvurudan önce kızın resmi olarak evlenmiş olması gerekir.

        - Başvurudan önceki iki yıl içerisinde diğer bir kardeşin çeyiz parası desteği ödemesinden yararlanmamış olması gerekir.

        - SSK dışında 4A ya da 4B sigorta kolu üzerinden yetim aylığı alanlar da çeyiz parası alabilmektedir.

        - Çeyiz parası ödemesi bir defaya mahsus olarak yapılmaktadır.

        - Bu destek ödemesi sadece kız çocukları için geçerli olmaktadır. Erkek çocuklar için geçerli değildir.

            ÇEYİZ PARASI SORGULAMA

            Çeyiz parası almak için ilk olarak mutlaka PTT şubesinden e-devlet şifresi almanız gerekiyor. Daha sonra;

            Almış olduğunuz e-devlet şifresi ile "Kimliğimi Şimdi Doğrula" ya da "Giriş Yap" seçeneklerinden bir tanesi kullanılarak, giriş sayfasına geçiş yapın.

            Daha sonra T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi kullanılarak, e-devlet sistemine giriş yapın.

            Ardından sorgulama sayfası açıldıktan sonra, şahıs ödemeleri bölümünden "Evlenme Ödeneği" seçimine tıklayınız.

            Daha sonra evlenme ödeneği başvuru ekranı üzerinden, çeyiz parası ödemesi hakkında bilgi sahibi olmuş olursunuz.
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            Haberler Ekonomi Sadece bir kere başvuruda bulunabilirsiniz! 12 ay maaşınız kadar bir seferde toplu ödeme yapılacak!