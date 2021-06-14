Sadece bir kere başvuruda bulunabilirsiniz! 12 ay maaşınız kadar bir seferde toplu ödeme yapılacak!

Son zamanlarda oldukça merak edilen mevzulardan birisi devletin sunduğu hoş imkânlardan biri de çeyiz parası tahsisatıdır. Çeyiz parası ödemeleri, SSK üzerinden yetim aylığı alan kız çocuklarına, bir kereye mahsus olarak veriliyor. Bu ödenek; SSK'lı olarak aktif çalışma hayatında bulunan kişinin vefat etmesi sonucunda, kız ve erkek çocukları için ölüm aylığı hazırlanır. Çeyiz parası almak için ilk olarak mutlaka PTT şubesinden e-devlet şifresi almanız gerekiyor. Peki çeyiz parası ne kadar, çeyiz parası koşulları neler? SGK çeyiz parası nasıl alınır? Çeyiz parasıyla alakalı tüm merak edilenleri haberimizin içeriğinde bulabilirisiniz.