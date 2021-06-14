Sadece bir kere başvuruda bulunabilirsiniz! 12 ay maaşınız kadar bir seferde toplu ödeme yapılacak!

Son zamanlarda oldukça merak edilen mevzulardan birisi devletin sunduğu hoş imkânlardan biri de çeyiz parası tahsisatıdır. Çeyiz parası ödemeleri, SSK üzerinden yetim aylığı alan kız çocuklarına, bir kereye mahsus olarak veriliyor. Bu ödenek; SSK'lı olarak aktif çalışma hayatında bulunan kişinin vefat etmesi sonucunda, kız ve erkek çocukları için ölüm aylığı hazırlanır. Çeyiz parası almak için ilk olarak mutlaka PTT şubesinden e-devlet şifresi almanız gerekiyor. Peki çeyiz parası ne kadar, çeyiz parası koşulları neler? SGK çeyiz parası nasıl alınır? Çeyiz parasıyla alakalı tüm merak edilenleri haberimizin içeriğinde bulabilirisiniz.
ÇEYİZ HESABI DESTEKLERİ
Bir yandan da bankalar çeyiz hesabı açan genç kızlar için destek ödemeleri vermeye devam ediyor. Almış oldukları yetim maaşlarının evlenmeleri durumunda kesilecek olması nedeniyle genç kızlara evlilik öncesi ödeme yapılır. Ödemeler alınan maaş üzerinden yapılır ve 24 aylık maaş tutarı kadar ödenir. Örneğin aylık 1000 TL yetim maaşı alan bir geö kız evlenmek istediğinde 24 bin TL çeyiz parası ödemesi alır.
2021 ÇEYİZ PARASI NASIL ALINIR?
Çeyiz parası almak için ilk olarak başvuru şartlarını taşımak gerekiyor. Başvuru şartları taşıyan herkes başvuru yapabilir. Başvuru şartları 01.10.2008 tarihinden sonra yetim aylığı almaya başlamış olmak gerekiyor. Bu şartı sağlayan herkes başvurusunu bir dilekçeyle Sosyal Güvenlik Kurumuna yapabilir. Devletin vermiş olduğu çeyiz parasını alabilmek için kişinin evlenmiş olmak gerekmektedir.