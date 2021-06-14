SON DAKİKA

Konut satış sayısı, Mayıs 2021





İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI MAYIS AYINDA 10 BİN 560 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde Mayıs ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %42,9 azalış göstererek 10 bin 560 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %17,8 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 210 konut satışı ve %20,9 pay ile ilk sırada yer aldı. Hakkari ve Şırnak illerinde ipotekli konut satışı gerçekleşmezken Ardahan'da 1 ipotekli konut satışı gerçekleşti.



DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 48 BİN 606 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları Mayıs ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %49,8 artarak 48 bin 606 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 9 bin 146 konut satışı ve %18,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %80,5 oldu. Ankara 4 bin 277 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 2 bin 560 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 6 konut ile Ardahan oldu.