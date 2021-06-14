Standart gelmesi ile mahkemelere başvurmaya bile gerek kalmayacak, mağdur olan taraf ne alacağını, sigorta şirketi de ne ödeyeceğini bilecek.
Bu sayede son dönemde türeyen hasar aracılarına da gerek kalmayacak. Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın ilgili yazısı şöyle; Trafik kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları ve yine kazada sakat kalan vatandaş; direk sigorta şirketine başvuracak, sigorta şirketi kamunun belirlediği standart tazminat yöntemine göre hesaplamayı yapıp, tazminatı hemen ödeyecek.
Aracıya vekâlet ver, aracı gitsin mahkemede dava açsın, dava iki-üç yıl sürsün, dava sonunda mahkemenin hükmettiği tazminatın yüzde 40-50'sini aracı cebe indirsin, kalanını mağdura versin dönemi böylece kapanmış oldu.