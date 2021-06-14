Selva Gıda halka arz ne zaman? Selva Gıda halka arz başladı mı?

Halka arz ile şirketin sermayesi 65 milyon TL'den 78 milyon TL'ye çıkacak.

Şirket, 5 Mayıs tarihinde halka arz için başvurusunu gerçekleştirmişti.

Halka arz başvurusuyla ilgili o tarihte İttifak Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Selva Gıda 1988 yılında un üretimi ile faaliyetlerine başlamış, ilerleyen yıllarda irmik ve makarna üretimine de başlayarak 5 kıtada 90' ı aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Şirket 34 bin 561 metrekare alan üzerinde 16 bin 382 metrekare kapalı alana sahip tesislerinde üretim faaliyetlerini yürütüyor.