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    • Ekonomi
    • 14.06.2021 12:10
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    • 14.06.2021 12:10
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    halka arz ne zaman? başladı mı?

    halka arz ne zaman? SPK'ya halka arz başvurusu yapan Selva Gıda'nın halka arz sürecinin başlayıp başlamadığı merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Selva Gıda’nın halka arzını onayladı. Şirket 5 Mayıs tarihinde halka arz için SPK'ya başvurmuştu. Peki; ne zaman?

    takvim.com.tr
    Selva Gıda halka arz ne zaman? Selva Gıda halka arz başladı mı?

    Selva Gıda halka arz ne zaman? Selva Gıda halka arz başladı mı? Selva Gıda'nın halka arzının başlayıp başlamadığı merak ediliyor. Borsada halka arz taleplerine çıkan şirketler SPK'ya başvuruda bulunuyor. 5 Mayıs'ta başvuruda bulunan Selva Gıda'nın halka arz sürecin onay verildi. Sermaye Piyasası Kurulu, Selva Gıda Sanayi A.Ş.'nin 3,06 TL satış fiyatı ile 13 milyon adet hissesinin satışını onayladı.

    SELVA GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Selva Gıda'nın halka arzının ne zaman başlayacağına ilişkin detay verilmedi. Tarih bilgisi geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    SELVA GIDA HALKA ARZ SÜRECİ NASIL OLACAK?

    Sermaye Piyasası Kurulu, Selva Gıda Sanayi A.Ş.'nin 3,06 TL satış fiyatı ile 13 milyon adet hissesinin satışını onayladı.

    Halka arz ile şirketin sermayesi 65 milyon TL'den 78 milyon TL'ye çıkacak.

    Şirket, 5 Mayıs tarihinde halka arz için başvurusunu gerçekleştirmişti.

    Halka arz başvurusuyla ilgili o tarihte İttifak Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Selva Gıda 1988 yılında un üretimi ile faaliyetlerine başlamış, ilerleyen yıllarda irmik ve makarna üretimine de başlayarak 5 kıtada 90' ı aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

    Şirket 34 bin 561 metrekare alan üzerinde 16 bin 382 metrekare kapalı alana sahip tesislerinde üretim faaliyetlerini yürütüyor.
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    Haberler Ekonomi Selva Gıda halka arz ne zaman? Selva Gıda halka arz başladı mı?