Otomotiv Sanayii Derneğinden (OSD) yapılan açıklamada, Ocak-Mayıs 2021 dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verileri paylaşıldı.

Buna göre, ilk 5 ayda toplam otomotiv üretimi yüzde 28 artarak 532 bin 441 adede, otomobil üretimi de yüzde 23 yükselişle 353 bin 580 adede ulaştı. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 556 bin 513 adet oldu.