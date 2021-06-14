Otomotiv Sanayii Derneğinden (OSD) yapılan açıklamada, Ocak-Mayıs 2021 dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verileri paylaşıldı.
Buna göre, ilk 5 ayda toplam otomotiv üretimi yüzde 28 artarak 532 bin 441 adede, otomobil üretimi de yüzde 23 yükselişle 353 bin 580 adede ulaştı. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 556 bin 513 adet oldu.
Söz konusu dönemde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 65 olarak belirlendi. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 65, ağır ticari araçlarda yüzde 60 ve traktörde yüzde 77 seviyesinde gerçekleşti.
Ocak-mayıs döneminde ticari araç üretimi yüzde 40 arttı. Ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 86 artarken, hafif ticari araç grubunda yüzde 37 artış yaşandı. Toplam ticari araç üretimi 178 bin 861 adet oldu.
Pazara bakıldığında ise ocak-mayıs döneminde ticari araç pazarı yüzde 90, hafif ticari araç pazarı yüzde 83 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 130 arttı. Ağır ticari araç grubunda bir önceki yıla göre artış gerçekleşmesine rağmen baz etkisi dikkate alındığında 2015'e göre göre kamyon pazarı yüzde 32, otobüs pazarı yüzde 52 ve midibüs pazarı yüzde 75 daraldı.