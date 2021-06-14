Sanayi Bakanlığı'nın düzenlediği yatırım teşvik belgesi ile 28 bin kişiye iş imkanı (Ekonomi haberleri)

Sanayi Bakanlığı, Nisan'da bin 189 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 20 milyar 652 milyon lira olarak hesaplandı. Bu yatırımlarla 28 bin 321 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bu dönemde 185 firma yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alırken, belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 4 milyar 654 milyon lira, istihdam edilen kişi sayısı 11 bin 543 olarak gerçekleşti.
ALTINDA YENİ MÜJDE BEKLENİYOR
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Koza Altın'ın 240 adet arama ruhsatı olduğunu ve 38 noktada sondaj çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Kütahya, Çanakkale, Söğüt, Karadeniz ve bu bölgede sondajlarımız var. Bunlardan da olumlu neticeler alıyoruz. Bunların da raporlanmasının ardından yeni müjdelerle beraber halkımızın karşısına çıkmayı ümit ediyoruz" dedi.
Mollakara'da buldukları 20 ton altının piyasa değerinin 10 milyar liranın üstünde olduğunu belirten Gülal, "Buraya yapacağımız yatırım 1.5 milyar lira. 2023 yılından itibaren yaptığımız yatırımın geri dönüşünü sağlamış olacağız. 6 yıl içinde de 20 ton altını ekonomiye kazandırmış olacağız" diye konuştu. Gülal, Türkiye'nin 42 ton olan yıllık altın üretimini gelecek 5 yılda 100 tona, Koza Altın'ın ise minimum 15 tona yükseltmeyi hedeflediklerini kaydetti.