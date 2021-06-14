Sanayi Bakanlığı'nın düzenlediği yatırım teşvik belgesi ile 28 bin kişiye iş imkanı (Ekonomi haberleri)

CANSUYU'NDAN KURBAN ORGANİZASYONU

Kurulduğu günden bu yana, birçok alanda olduğu gibi Kurban Bayramları'nda da mutad olarak sofrasına et girmeyen muhtaçlar için kurban organizasyonları düzenleyen Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, bu yılki organizasyonları için hazırlıklarını tamamladı. İl temsilcileri toplantısında konuşan Cansuyu Genel Başkanı Mustafa Köylü, 4 farklı bölge için fiyatları belirlediklerini duyurdu. Köylü, şöyle konuştu: "Cansuyu Derneği olarak Ramazan aylarının başında kurban çalışmalarımızı başlatıyor, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kurban Bayramı kapsamında hazırlıklarımızı tamamladık ve fiyatlarımızı belirledik. Bölgelerdeki fiyatları göz önüne alarak yine 4 farklı kurban bedeli oluşturduk. Kurban bedelleri; Afrika'da 800, Arakan ve Moro'da 1.200, Türkiye, Filistin Kampları ve Yemen'de 1.650, Gazze'de ise 2.900 lira."