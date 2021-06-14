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    Sanayi Bakanlığı'nın düzenlediği yatırım teşvik belgesi ile 28 bin kişiye iş imkanı (Ekonomi haberleri)

    Sanayi Bakanlığı, Nisan'da bin 189 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 20 milyar 652 milyon lira olarak hesaplandı. Bu yatırımlarla 28 bin 321 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bu dönemde 185 firma yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alırken, belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 4 milyar 654 milyon lira, istihdam edilen kişi sayısı 11 bin 543 olarak gerçekleşti.

    28 bin kişiye iş imkanı

    Sanayi Bakanlığı, Nisan'da bin 189 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 20 milyar 652 milyon lira olarak hesaplandı. Bu yatırımlarla 28 bin 321 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bu dönemde 185 firma yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alırken, belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 4 milyar 654 milyon lira, istihdam edilen kişi sayısı 11 bin 543 olarak gerçekleşti.

    ALTINDA YENİ MÜJDE BEKLENİYOR
    TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Koza Altın'ın 240 adet arama ruhsatı olduğunu ve 38 noktada sondaj çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Kütahya, Çanakkale, Söğüt, Karadeniz ve bu bölgede sondajlarımız var. Bunlardan da olumlu neticeler alıyoruz. Bunların da raporlanmasının ardından yeni müjdelerle beraber halkımızın karşısına çıkmayı ümit ediyoruz" dedi.

    Mollakara'da buldukları 20 ton altının piyasa değerinin 10 milyar liranın üstünde olduğunu belirten Gülal, "Buraya yapacağımız yatırım 1.5 milyar lira. 2023 yılından itibaren yaptığımız yatırımın geri dönüşünü sağlamış olacağız. 6 yıl içinde de 20 ton altını ekonomiye kazandırmış olacağız" diye konuştu. Gülal, Türkiye'nin 42 ton olan yıllık altın üretimini gelecek 5 yılda 100 tona, Koza Altın'ın ise minimum 15 tona yükseltmeyi hedeflediklerini kaydetti.

        CANSUYU'NDAN KURBAN ORGANİZASYONU
        Kurulduğu         günden bu yana, birçok alanda olduğu gibi Kurban Bayramları'nda da mutad olarak sofrasına et girmeyen muhtaçlar için kurban organizasyonları düzenleyen Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, bu yılki organizasyonları için hazırlıklarını tamamladı. İl temsilcileri toplantısında konuşan Cansuyu Genel Başkanı Mustafa Köylü, 4 farklı bölge için fiyatları belirlediklerini duyurdu. Köylü, şöyle konuştu: "Cansuyu Derneği olarak Ramazan aylarının başında kurban çalışmalarımızı başlatıyor, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kurban Bayramı kapsamında hazırlıklarımızı tamamladık ve fiyatlarımızı belirledik. Bölgelerdeki fiyatları göz önüne alarak yine 4 farklı kurban bedeli oluşturduk. Kurban bedelleri; Afrika'da 800, Arakan ve Moro'da 1.200, Türkiye, Filistin Kampları ve Yemen'de 1.650, Gazze'de ise 2.900 lira."

        ALIŞVERİŞE GELİN
        Kademeli normalleşmeyle düğünler hız kazandı. Gelinlik alışverişlerinde de büyük canlanma başladı. Bir gelinlik mağazasının sorumlusu Sinem Cambaz, satışlarının büyük oranda arttığını belirterek, "Gelinlik fiyatları 5 bin liradan başlayıp 70 bin liraya kadar çıkıyor" dedi. Piyasanın hareketlendiğini ve satışların iyi gittiğini söyleyen gelinlikçi Nur Şahinbaş da "Satılık gelinlik modelleri ile kiralama fiyatları arasındaki fark 500 liradan başlıyor. Dantelin yoğunluğuna, modeline göre bin-bin 500 lira gibi bir fark olabiliyor. Kiralık olursa fiyatlar 4 bin-5 bin liradan başlıyor, 30 bin liraya kadar çıkabiliyor" diye konuştu.

        TRAFİK SİGORTASINDA HIZLI TAZMİNAT DEVRİ
        Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Karayolları Trafik Kanunu'nda değişikliği içeren kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte yeni dönemde trafik kazaları sonucu zarar gören hak sahiplerine tazminatların daha adil ve hızlı bir şekilde ödeneceğini duyurdu. Açıklamada, "Hak sahipleri, uzun hukuki süreçlere başvurmak zorunda kalmadan ne kadar sigorta tazminatı alacaklarını bilecek" denildi.

            EN ÇOK İNTERNETİ ŞİKAYET ETTİK
            Bu yılın 5 aylık döneminde tüketici hakem heyetlerine toplam 216 bin 143 başvuru gelirken, 270 bin 230 dosya karara bağlandı. Söz konusu dönemde uyuşmazlıkların yaklaşık yüzde 52'si tüketiciler lehine sonuçlandı. Tüketici hakem heyetlerinde bu dönemde görülen uyuşmazlıkların ürün ve hizmet bazında değerlendirilmesi neticesinde, 22 bin 380 başvuru ile internet abonelikleri, 14 bin 466 ile cep telefonu, 13 bin 277 ile kredi kartı üyelik ücreti, 12 bin 49 ile ayakkabı konuları ilk sıralarda yer aldı.

            TATİLE ÇIKACAKLARA LASTİK UYARISI
            PETLAS Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, tatile gideceklere araçlarında yaz koşullarına uygun lastik kullanmaları uyarısında bulundu. Özürün, "Yaz aylarında ısınan zemine uygun olmayan kış lastikleri, fren mesafesini uzatarak araçlarda güvenlik riski oluşturur. Lastiklerin aşınma derecesi, lastik dişlerinde kendini gösterir. Diş kalınlığı 3 milimetrenin altındaki lastiklerle kesinlikle yola çıkmayın" dedi.

            HALKA ARZ GELİRİYLE YATIRIM YAPACAK
            ATA Holding'in teknoloji ve yazılım şirketi ATP, halka arzdan elde ettiği geliri yeni yatırımlarına aktaracak. Şirketin CEO'su Ümit Cinali, "Ülkemizde yazılım ekosistemindeki büyüme ile birlikte 2025'e kadar 100 bin ek istihdam ve 10 milyar dolarlık ihracat potansiyeli öngörülüyor. Bu alanı pas geçmemeliyiz" dedi. Cinali, yakında çok stratejik yeni bir satın almaya imza atacaklarını söyledi.

                BEZOS'LA UZAY YOLCULUĞU 28 MİLYON $
                Blue Origin                , dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos ve kardeşinin yer alacağı uzay yolculuğunda bir koltuğu 28 milyon dolara sattı. İlk kez uzaya insan taşıyacak şirket, koltuğu alan kişinin adını açıklamadı. Bezos'un şirketi Blue Origin, tek koltuk 159 ülkeden 7 bin kişinin katıldığı çevrimiçi bir açık artırma gerçekleştirmişti. 20 Temmuz'da Teksas'taki Van Horn üssünden yapılacak 11 dakikalık yolculukta 6 yolcu yer alacak.
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                Biden ve Erdoğan, Suriye ve Libya'yı görüşecek
                Haberler Ekonomi Sanayi Bakanlığı'nın düzenlediği yatırım teşvik belgesi ile 28 bin kişiye iş imkanı (Ekonomi haberleri)