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    • Ekonomi
    • 14.06.2021 08:39
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    • 14.06.2021 08:39
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    22 ayar bilezik, çeyrek ve gram oldu? Altında düşüş devam edecek mi?

    Piyasalarda haftanın ilk işlem gününde nda hareketli bir seyir görülürken vatandaşlar güncel fiyat listesini sorguluyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma kapanışta çeyrek altın 817,00 lira, Cumhuriyet altını 3.346,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,75 düşüşle 504,70 liradan işlem görmüştü. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram oldu? Altında düşüş devam edecek mi? İşte merak edilenler...

    Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

    Halk arasında kıymetli bir yatırım aracı olarak tarif edilen altın fiyatlarında geçen hafta yaşanan düşüş herkesi şaşırttı. Cuma günü kapanışta iç piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,75 azalışla 504,70 liradan tamamlamıştı. Ayrıca ABD'de tüketici fiyatlarının Mayıs'ta aylık bazda yüzde 0.6 ile beklentilerin üzerinde yükselmesinin ardından 1,900 doların üzerine yükselen altının ons fiyatı, enflasyon verisinin tüketici fiyatlarındaki artışın geçici olduğuna ilişkin haberlerin ardından düşerek 1,890 doların da altına geriledi. Peki, altında düşüş devam edecek mi? İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,75 azalışla 504,70 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma kapanışta çeyrek altın 817,00 lira, Cumhuriyet altını 3.346,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,75 düşüşle 504,70 liradan işlem gördü.

    EMTİA PİYASALARI - ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ, PETROL YATAY

    ABD'de tüketici fiyatlarının Mayıs'ta aylık bazda yüzde 0.6 ile beklentilerin üzerinde yükselmesinin ardından 1,900 doların üzerine yükselen altının ons fiyatı, enflasyon verisinin tüketici fiyatlarındaki artışın geçici olduğuna ilişkin haberlerin ardından düşerek 1,890 doların da altına geriledi.

    Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre, küresel petrol talebi, bu yıl günde ortalama 5.4 milyon varil ve gelecek yıl da günde ortalama 3.1 milyon varil artışla, pandemi öncesi düzeylerine 2022 yılı sonunda ulaşacak.

        IEA'nın petrol raporuna göre, ABD'nin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü(OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu dışındaki üreticiler kapsamında günde 1.6 milyon artış sağlamasıyla birlikte, petrol üretim hızının da 2022'de artması bekleniyor.

        IEA raporunda ayrıca, artan talebi karşılayabilmek için, OPEC+ grubunun Temmuz 2021-Mart 2022 dönemi üretim hedefini günde 1.4 milyon varil artırabileceğine dikkat çekildi.

        Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

        - Brent petrol yüzde 0.46 artışla 72.73 dolar,

        - Batı Teksas yüzde 0.61 artışla 70.37 dolar,

        - altın yüzde 0.88 düşüşle 1,881.97 dolar,

        - gümüş yüzde 0.36 artışla 28.10 dolar,

        - bakır yüzde 0.77 düşüşle 9,894.00 dolar,

        - platin yüzde 0.17 düşüşle 1,153.63 dolar,

        - paladyum yüzde 0.84 artışla 2,802.77 dolar düzeyindeydi.
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        Haberler Ekonomi 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? Altında düşüş devam edecek mi?