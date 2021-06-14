Halk arasında kıymetli bir yatırım aracı olarak tarif edilen altın fiyatlarında geçen hafta yaşanan düşüş herkesi şaşırttı. Cuma günü kapanışta iç piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,75 azalışla 504,70 liradan tamamlamıştı. Ayrıca ABD'de tüketici fiyatlarının Mayıs'ta aylık bazda yüzde 0.6 ile beklentilerin üzerinde yükselmesinin ardından 1,900 doların üzerine yükselen altının ons fiyatı, enflasyon verisinin tüketici fiyatlarındaki artışın geçici olduğuna ilişkin haberlerin ardından düşerek 1,890 doların da altına geriledi. Peki, altında düşüş devam edecek mi? İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,75 azalışla 504,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma kapanışta çeyrek altın 817,00 lira, Cumhuriyet altını 3.346,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,75 düşüşle 504,70 liradan işlem gördü.
EMTİA PİYASALARI - ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ, PETROL YATAY
ABD'de tüketici fiyatlarının Mayıs'ta aylık bazda yüzde 0.6 ile beklentilerin üzerinde yükselmesinin ardından 1,900 doların üzerine yükselen altının ons fiyatı, enflasyon verisinin tüketici fiyatlarındaki artışın geçici olduğuna ilişkin haberlerin ardından düşerek 1,890 doların da altına geriledi.
Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre, küresel petrol talebi, bu yıl günde ortalama 5.4 milyon varil ve gelecek yıl da günde ortalama 3.1 milyon varil artışla, pandemi öncesi düzeylerine 2022 yılı sonunda ulaşacak.