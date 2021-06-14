Halk arasında kıymetli bir yatırım aracı olarak tarif edilen altın fiyatlarında geçen hafta yaşanan düşüş herkesi şaşırttı. Cuma günü kapanışta iç piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,75 azalışla 504,70 liradan tamamlamıştı. Ayrıca ABD'de tüketici fiyatlarının Mayıs'ta aylık bazda yüzde 0.6 ile beklentilerin üzerinde yükselmesinin ardından 1,900 doların üzerine yükselen altının ons fiyatı, enflasyon verisinin tüketici fiyatlarındaki artışın geçici olduğuna ilişkin haberlerin ardından düşerek 1,890 doların da altına geriledi. Peki, altında düşüş devam edecek mi? İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?