Bitcoin Death Cross ne demek? Death Cross başladı mı?

Bitcoin Death Cross ne demek? Bitcoin'de Death Cross'un yaşanıp yaşanmadığı merak edilen konulardan birisi oldu. Death Cross kavramı kısa vadeli ve uzun dönemli hareketli kapsıyor. Kısa ve uzun vadeli düşüş ve yükselişler merak edilen konuların başında yer alıyor. Peki; Bitcoin Death Cross başladı mı? Bitcoin Death Cross ne demek?