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    • Ekonomi
    • 13.06.2021 21:04
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    • 13.06.2021 21:04
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    ne demek? ?

    ne demek? Bitcoin yatırımcıları tarafından son günlerde merak edilen kavramlardan birisi Death Cross oldu. ? Uzun dönemli düşüş trendlerinin fiyatlar üzernde baskın hale gelmesiyle yeni yorumları şu anki finansal verilere göre yapılmasına Death Cross denir. Ölüm geçişi (Death Cross), kısa dönemli hareketlerin uzun dönemli hareketli ortalama değerlerini keserek aşağı düşmesi olarak tanımlanabilir. Peki; Bitcoin'de Death Cross mu yaşanıyor?

    takvim.com.tr
    Bitcoin Death Cross ne demek? Death Cross başladı mı?

    Bitcoin Death Cross ne demek? Bitcoin'de Death Cross'un yaşanıp yaşanmadığı merak edilen konulardan birisi oldu. Death Cross kavramı kısa vadeli ve uzun dönemli hareketli kapsıyor. Kısa ve uzun vadeli düşüş ve yükselişler merak edilen konuların başında yer alıyor. Peki; Bitcoin Death Cross başladı mı? Bitcoin Death Cross ne demek?

    BİTCOİN DEATH CROSS NE DEMEK?

    Uzun dönemli düşüş trendlerinin fiyatlar üzernde baskın hale gelmesiyle yeni yorumları şu anki finansal verilere göre yapılmasına Death Cross denir.

    Ölüm geçişi (Death Cross), kısa dönemli hareketlerin uzun dönemli hareketli ortalama değerlerini keserek aşağı düşmesi olarak tanımlanabilir.

    50 güne kısa dönemli hareketlenme denirse, 200 güne uzun dönemli hareketlenme denir. Eğer 50 günlük kısa dönemli hareketlenme düşüşe sıklıkla yaparsa, uzun dönemli düşüşte kaçınılmaz olur.

    Bitcoin için Death Cross henüz yaşanmadı. Ancak bir kaç hafta daha coinler yükselmezse Bitcoin için Death Cross dönemi başladı diyebiliriz.

        Finansal verilerde death cross, uzun dönemli düşüş trendinin fiyatlar üzerinde baskın hale gelmesi şeklinde yorumlanabilir. Teknik anlamda death cross (ölüm geçişi), kısa dönemli hareketli ortalama değerlerinin uzun dönemli hareketli ortalama değerlerini keserek aşağıya düşmesi olarak tanımlanabilir.

        Kısa dönemli hareketli ortalama için genelde 50 günlük hareketli ortalama (50MA) değerleri, uzun dönemli hareketli ortalama için 200 günlük hareketli ortalama (200MA) değerleri dikkate alınıyor. Death cross, 50MA'nın 200MA'yı keserek aşağı düşmesi durumudur.
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