Bitcoin Death Cross ne demek? Death Cross başladı mı?

Bitcoin Death Cross ne demek? Bitcoin'de Death Cross'un yaşanıp yaşanmadığı merak edilen konulardan birisi oldu. Death Cross kavramı kısa vadeli ve uzun dönemli hareketli kapsıyor. Kısa ve uzun vadeli düşüş ve yükselişler merak edilen konuların başında yer alıyor. Peki; Bitcoin Death Cross başladı mı? Bitcoin Death Cross ne demek?
BİTCOİN DEATH CROSS NE DEMEK?
Uzun dönemli düşüş trendlerinin fiyatlar üzernde baskın hale gelmesiyle yeni yorumları şu anki finansal verilere göre yapılmasına Death Cross denir.
Ölüm geçişi (Death Cross), kısa dönemli hareketlerin uzun dönemli hareketli ortalama değerlerini keserek aşağı düşmesi olarak tanımlanabilir.
50 güne kısa dönemli hareketlenme denirse, 200 güne uzun dönemli hareketlenme denir. Eğer 50 günlük kısa dönemli hareketlenme düşüşe sıklıkla yaparsa, uzun dönemli düşüşte kaçınılmaz olur.
Bitcoin için Death Cross henüz yaşanmadı. Ancak bir kaç hafta daha coinler yükselmezse Bitcoin için Death Cross dönemi başladı diyebiliriz.