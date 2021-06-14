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    • Ekonomi
    • 14.06.2021 14:32
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    • 14.06.2021 14:32
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    hisse borsada var mı? Roketsan hisse borsada işlem görüyor mu?

    'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımda "Tam 33 yıl önce başladı Aziz milletimizin Ay-Yıldızını en yükseklere taşıma sevdamız... İlk günkü tutku ve heyecanla her zamankinden daha güçlüyüz!" ifadelerini kullanılırken "Yarını bekleyin" notu da eklendi. Yapılan bu paylaşımın ardından akıllara Roketsan borsada var mı sorusu geldi. Peki, Roketsan hisse borsada işlem görüyor mu? İşte merak edilenler...

    Roketsan borsada var mı?

    Roketsan'ın 33. yıl kutlama paylaşımının altına "Yarını bekleyin!" şeklinde not düşmesi merak uyandırdı. Roketsan, kuruluşunun 33'üncü yıl dönümünü sosyal medya hesabından paylaştığı animasyon filmi ile kutladı. Bu nedenle akıllara gelen sorulardan birisi de Roketsan borsada var mı sorusu oldu. Peki, Roketsan hisse borsada işlem görüyor mu? İşte detaylar...

    ROKETSAN BORSADA VAR MI?

    Roketsan borsada yer almamaktadır. Paylaşım sonrası pek çok sosyal medya kullanıcısı konu hakkında tweet atarak tahminde bulunsa da yapılacak resmi açıklamayla detaylar netlik kazanacak.

    ROKETSAN 33 YAŞINDA

    Roketsan, kuruluşunun 33'üncü yıl dönümünü sosyal medya hesabından paylaştığı animasyon filmi ile kutladı.

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) roket ve füze ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 14 Haziran 1988 tarihinde kurulan, Türkiye'de roket ve füze tasarımı, geliştirilmesi ve üretiminde lider konumda olan Roketsan, 33'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

        Savunma sanayisi şirketi Roketsan, son yıllarda geliştirdiği yerli füzeler ile dikkat çekti. Şirket, 33'üncü yıl dönümünü Twitter hesabından paylaştığı animasyon filmi ile kutladı.

        Paylaşımda, "Tam 33 yıl önce başladı aziz milletimizin ay-yıldızını en yükseklere taşıma sevdamız. İlk günkü tutku ve heyecanla her zamankinden daha güçlüyüz" ifadesi yer aldı.
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        Haberler Ekonomi Roketsan hisse borsada var mı? Roketsan hisse borsada işlem görüyor mu?