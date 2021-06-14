Roketsan'ın 33. yıl kutlama paylaşımının altına "Yarını bekleyin!" şeklinde not düşmesi merak uyandırdı. Roketsan, kuruluşunun 33'üncü yıl dönümünü sosyal medya hesabından paylaştığı animasyon filmi ile kutladı. Bu nedenle akıllara gelen sorulardan birisi de Roketsan borsada var mı sorusu oldu. Peki, Roketsan hisse borsada işlem görüyor mu? İşte detaylar...

ROKETSAN BORSADA VAR MI?

Roketsan borsada yer almamaktadır. Paylaşım sonrası pek çok sosyal medya kullanıcısı konu hakkında tweet atarak tahminde bulunsa da yapılacak resmi açıklamayla detaylar netlik kazanacak.