Borcu olanlar milyonları ilgilendiriyor! Yeniden yapılandırmaya ilişkin usul ve esaslar belirlendi: Son tarih 31 Ağustos 2021

SON TARİH 31 AĞUSTOS 2021

Buna göre, kanun kapsamında 30 Nisan 2021'den (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde ise bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları yer alıyor. Düzenlemeden yararlanmak isteyen borçluların 31 Ağustos 2021 tarihi gün sonuna kadar ilgili idareye başvuru yapmaları şartı bulunuyor.

Bakanlığa, il özel idarelerine, belediyelere, büyükşehir belediyelerine, YİKOB'lara, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine bağlı tahsil dairelerine olan borçlarını ödemek isteyenlerin, borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı başvurmaları gerekiyor.

Bakanlığa bağlı vergi dairelerine olan borçlar için Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet adresi (www.gib.gov.tr) ya da e-Devlet (www.turkive.gov.tr) üzerinden başvuru yapılabileceği gibi bağlı bulunulan vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla başvurulabilecek.