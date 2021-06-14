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    • Ekonomi
    • 14.06.2021 15:21
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    • 14.06.2021 15:23
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    ? ! Başvurular ne zaman…

    Gündemde yoğun bir şekilde ? Sorularının yanıtları araştırılır oldu. Üniversite eğitimini ekonomik olarak rahat geçiren öğrenciler geri ödeme yaparken taksitlerini ödemekte zorlanıyor. SGK, idari para cezaları, KYK kredi borcu ile ilgili yapılandırma düzenlemesinin kabul edilmesinin ardından sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Peki başvurular ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    KYK borcu yapılandırma 2021 nasıl yapılır?

    KYK borcu yapılandırma 2021 nasıl yapılır? E-devlet KYK borç yapılandırma ekranı sorgulamaları çok yoğun bir şekilde yapılıyor.Vergi borçlarında yapılandırma kararı Resmi Gazete'de yer aldı ve detaylar araştırılır oldu. KYK borçlarının dışında daha pek çok konuda yapılandırma gerçekleştirmek mümkün. Peki yapılandırma için başvurular hangi tarihte ve ne zaman alınacak? İşte tüm bilgiler...

    KYK BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    KYK borçları bu süreçte yapılandırma kapsamında olacak. Yapılandırmadan faydalananlar ödemelerini 6, 9, 12, 18 aylık taksitler şeklinde ödeyebilecekler. Yapılandırma için için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekecek. İlk taksit ödemeleri ise eylül sonuna kadar yapılacak.

    NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

    Borç yapılandırması için vatandaşlar Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın 'ivd.gib.gov.tr' adresi üzerinden giriş yapılacak, ardından ekranda e-Devlet ile giriş yapacak. Buna tıklayarak ve e-Devlet bilgilerinizle giriş yapacaksınız. Sitedeki talimatlarla ilerleyerek başvuru yapılabilecek. Vergi dairesine 'turkiye.gov.tr'den de erişilebiliyor. Ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabilecek. Ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün olacak.

        HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?

        Hesaplanan borç, ilgilinin durumu ve ödenmesi gereken meblağ dikkate alınarak azami 5 yıla kadar taksitlendirilebilecek.

        Kesinleşmemiş ya da yargı aşamasında olan resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergileri, çeşitli oranlarda yapılandırılacak.

        Yapılandırılacak tutarların, kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde vade tarihinde değişiklik yapılmayacak.

        Anapara veya taksit ödeme tarihi 20 Mayıs'tan önce olup, kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık'a kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak.

        Kanunla, mükelleflerin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırarak belirtilen süre ve şekilde ödemeleri halinde, artırımda bulundukları yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacak
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