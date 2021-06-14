KYK borcu yapılandırma 2021 nasıl yapılır? E-devlet KYK borç yapılandırma ekranı sorgulamaları çok yoğun bir şekilde yapılıyor.Vergi borçlarında yapılandırma kararı Resmi Gazete'de yer aldı ve detaylar araştırılır oldu. KYK borçlarının dışında daha pek çok konuda yapılandırma gerçekleştirmek mümkün. Peki yapılandırma için başvurular hangi tarihte ve ne zaman alınacak? İşte tüm bilgiler...
KYK BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KYK borçları bu süreçte yapılandırma kapsamında olacak. Yapılandırmadan faydalananlar ödemelerini 6, 9, 12, 18 aylık taksitler şeklinde ödeyebilecekler. Yapılandırma için için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekecek. İlk taksit ödemeleri ise eylül sonuna kadar yapılacak.
NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Borç yapılandırması için vatandaşlar Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın 'ivd.gib.gov.tr' adresi üzerinden giriş yapılacak, ardından ekranda e-Devlet ile giriş yapacak. Buna tıklayarak ve e-Devlet bilgilerinizle giriş yapacaksınız. Sitedeki talimatlarla ilerleyerek başvuru yapılabilecek. Vergi dairesine 'turkiye.gov.tr'den de erişilebiliyor. Ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabilecek. Ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün olacak.