PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ, ALTIN GERİLEDİ

Petrol fiyatları, başta en büyük akaryakıt tüketicileri Avrupa ve ABD olmak üzere, birçok ülkede artan Covid-19 aşılamasına bağlı olarak, seyahat kısıtlamalarının gevşetilmesinin, talepte artış yaratacağı beklentisiyle yükseldi. Gösterge Brent petrolün Ağustos teslimi varil fiyatı 2018 yazından bu yana ilk kez 73 doları aşarak 73.09 dolara kadar yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı spot piyasalarda da 72.48 dolara çıktı.

Yatırımcıların, bu hafta yapılacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısına odaklandığı piyasalarda, dolardaki güçlü gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları düştü ve 1,860 dolar ile 4 Haziran'dan bu yana en düşük düzeylere geriledi.