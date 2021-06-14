Geçtiğimiz hafta peş peşe düşüş yaşayan altın fiyatları dikkatleri üzerine çekiyor. Yaşanan düşüşle birlikte uzman yorumları sık sık takip ediliyor. Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,5 altında 506,9 liradan tamamladı. Şu saatlerde gram altın 498 lira, çeyrek altın 818 lira, Cumhuriyet altını 3.345 liradan satılıyor. Peki, altın neden düşüyor? Gram, çeyrek, tam, yarım altın düşer mi, yükselir mi? İşte merak edilenler...
ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?
Analistler, söz konusu swap anlaşmasının Türk lirasını dolar kuru karşısında destekleyerek altının gram fiyatındaki gerilemede etkili olduğunu bildirdi.
İşte altın yorumları ve fiyatlarda son durum;
Bugün, ABD Başkanı Biden'ın, Avrupa turundan gelecek haber akışı ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.855 ve 1.845 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.
Analistler, ultra gevşek para politikasının bir süre daha devam edeceğine ilişkin beklentilerle azalan risk algısının altının ons fiyatını baskıladığını kaydetti.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?