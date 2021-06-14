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    • Ekonomi
    • 14.06.2021 13:33
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    • 14.06.2021 13:36
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    ? kimler? İndirim uygulanacak…

    ? Sorusunun yanıtı gündemde yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın indirim haberinden sonra ekonomi gündeminde daha yoğun bir şekilde araştırılmaya başlanan haberin detayları ve indirim oranı haberimizde yer alıyor. 2021 ödeme tarihi belli olurken bir yandan da kimler? Sorgulaması yapılıyor. İşte tüm detaylar…

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    Kurumlar vergisi ne zaman ödenir?

    Kurumlar vergisi ne zaman ödenir? Kurumlar vergisinden muaf olanlar kimler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yakın zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın kurumlar vergisi ile ilgili indirim açıklaması yapmış ve merak uyandırmıştı. Bazı kişiler bu ödemeden muaf oluyor. İşte konuya dair tüm bilgiler...

    KURUMLAR VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

    Kurumlar Vergisi, her nisan ayının ayının 1'i ile 25'i arasında ilgili vergi dairesine sunulan Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile birlikte mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine ödenir. Ödemeler anlaşmalı bankalar aracılığıyla da yapılabilir. Mükelleflerin farklı şube, büro, mağaza, imalathane ya da iş yerleri için ayrı beyanname vermesine gerek yoktur. Her bir mükellef, vergiye tabi kazancının tümü için tek bir beyanname verir.

    İNDİRİM YAPILACAK?

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Yeni yatırımlarda hak edilen yatırıma katkı tutarının, kurumlar vergisi haricindeki diğer vergi ödemelerinden de belli oranda indirilebilmesine imkân sağlanacak. Bu yıl için yüzde 23 uygulanan kurumlar vergisi yüzde 20'ye düşecek" dedi.

    KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF OLANLAR

    Kamu idare ve kuruluşları tarafından tarım ve hayvancılığı, bilimi, fennî ve güzel sanatları öğretmek, yaymak, geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla işletilen okullar, okul atölyeleri, konservatuvarlar, kütüphaneler, tiyatrolar, müzeler, sergiler, numune fidanlıkları, tohum ve hayvan geliştirme ve üretme istasyonları, yarış yerleri, kitap, gazete, dergi yayınevleri ve benzeri kuruluşlar.

    Kamu idare ve kuruluşları tarafından genel insan ve hayvan sağlığını korumak ve tedavi amacıyla işletilen hastane, klinik, dispanser, sanatoryum, huzurevi, çocuk bakımevi, hayvan hastanesi ve dispanseri, hayvan bakımevi, veteriner bakteriyoloji, seroloji, distofajin kuruluşları ve benzeri kuruluşlar.

        Kamu idare ve kuruluşları tarafından sosyal amaçlarla işletilen şefkat, rehin ve yardım sandıkları, sosyal yardım kurumları, yoksul aşevleri, ceza ve infaz kurumları ile tutukevlerine ait iş yurtları, darülaceze atölyeleri, öğrenci yurtları, pansiyonları ve benzeri kuruluşlar.
        Kamu idare ve kuruluşları tarafından yetkili idarî makamların izniyle açılan yerel, ulusal veya uluslararası nitelikteki sergiler, fuarlar ve panayırlar.
        Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait olup sadece kamu görevlilerine hizmet veren, kâr amacı gütmeyen ve üçüncü kişilere kiralanmayan kreş ve konukevleri ile askerî kışlalardaki kantinler.
        Kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları ile sosyal güvenlik kurumları.
        Yaptıkları iş veya hizmet karşılığında resim ve harç alan kamu kuruluşları.
        Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Özelleştirme Fonu, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Şans oyunları lisans veya işletim hakkının hasılatın belli oranında hesaplanan pay karşılığında verilmesi halinde bu hakkı devralan kurumlar hariç olmak üzere, 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan ilgili kurum ve kuruluşlar.
        Kuruluşlarındaki amaca uygun işlerle sınırlı olmak şartıyla, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile askerî fabrika ve atölyeler.
        İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların oluşturdukları birlikler veya bunlara bağlı kuruluşlar tarafından işletilen;
        - Kanal, boru ve benzeri yollarla dağıtım yapan su işletmeleri,

        - Belediye sınırları içinde faaliyette bulunan yolcu taşıma işletmeleri,

        - Kesim, taşıma ve muhafaza işleriyle sınırlı olmak üzere mezbahalar.

        Köyler veya köy birlikleri tarafından köylünün genel ve ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla işletilen hamam, çamaşırhane, değirmen, soğuk hava deposu ve bağlı oldukları il sınırı içinde faaliyette bulunmaları şartıyla yolcu taşıma işletmeleri ile köylere veya köy birliklerine ait tarım işletmeleri.
        Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadî işletmeleri ile sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler.

        Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, ana sözleşmelerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi, yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve sadece ortaklarla iş görülmesine ilişkin hükümler bulunup, bu hükümlere fiilen uyan kooperatifler ile bu kayıt ve şartlara ek olarak kuruluşundan inşaatın bitim tarihine kadar yönetim ve denetim kurullarında, söz konusu inşaat işlerini kısmen veya tamamen üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerine veya Kanunun 13 üncü maddesine göre bunlarla ilişkili olduğu kabul edilen kişilere veya yukarıda sayılanlarla işçi ve işveren ilişkisi içinde bulunanlara yer vermeyen ve yapı ruhsatı ile arsa tapusu kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olan yapı kooperatifleri.
        Yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan malî ve teknik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yalnızca kredi teminatı sağlamak üzere kurulmuş olup bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat sorumluluk fonlarına ekleyen ve sahip oldukları fonları ortaklarına dağıtmaksızın, kredi sağlayan banka ve kuruluşlara yatıran kurumlar.
        Münhasıran bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlar.


        Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin alt yapılarını hazırlamak ve buralarda faaliyette bulunanların; arsa, elektrik, gaz, buhar ve su gibi ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce birlikte oluşturulan ve kazancının tamamını bu yerlerin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanan iktisadî işletmeler.
        28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 7/A maddesine göre kurulan ve tamamı Hazine Müsteşarlığına ait olan varlık kiralama şirketleri.
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