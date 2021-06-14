Kurumlar vergisi ne zaman ödenir? Kurumlar vergisinden muaf olanlar kimler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yakın zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın kurumlar vergisi ile ilgili indirim açıklaması yapmış ve merak uyandırmıştı. Bazı kişiler bu ödemeden muaf oluyor. İşte konuya dair tüm bilgiler...
KURUMLAR VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?
Kurumlar Vergisi, her nisan ayının ayının 1'i ile 25'i arasında ilgili vergi dairesine sunulan Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile birlikte mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine ödenir. Ödemeler anlaşmalı bankalar aracılığıyla da yapılabilir. Mükelleflerin farklı şube, büro, mağaza, imalathane ya da iş yerleri için ayrı beyanname vermesine gerek yoktur. Her bir mükellef, vergiye tabi kazancının tümü için tek bir beyanname verir.
İNDİRİM YAPILACAK?
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Yeni yatırımlarda hak edilen yatırıma katkı tutarının, kurumlar vergisi haricindeki diğer vergi ödemelerinden de belli oranda indirilebilmesine imkân sağlanacak. Bu yıl için yüzde 23 uygulanan kurumlar vergisi yüzde 20'ye düşecek" dedi.
KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF OLANLAR
Kamu idare ve kuruluşları tarafından tarım ve hayvancılığı, bilimi, fennî ve güzel sanatları öğretmek, yaymak, geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla işletilen okullar, okul atölyeleri, konservatuvarlar, kütüphaneler, tiyatrolar, müzeler, sergiler, numune fidanlıkları, tohum ve hayvan geliştirme ve üretme istasyonları, yarış yerleri, kitap, gazete, dergi yayınevleri ve benzeri kuruluşlar.
Kamu idare ve kuruluşları tarafından genel insan ve hayvan sağlığını korumak ve tedavi amacıyla işletilen hastane, klinik, dispanser, sanatoryum, huzurevi, çocuk bakımevi, hayvan hastanesi ve dispanseri, hayvan bakımevi, veteriner bakteriyoloji, seroloji, distofajin kuruluşları ve benzeri kuruluşlar.