Konuyla ilgili açıklamalarda bulundan AK Parti Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün şu ifadeleri kullandı:

"Yol medeniyettir. Bu düstur ile çalışıyoruz. Bu hükümet Türkiye'nin her yerine yatırımlarını yapmaya devam ediyor.

Yapılan hizmet bölge halkına hayırlı olsun.

Maalesef muhalefet yatırımcıları tehdit diline devam ediyor. Böyle bir devlet yöneticiliği olmaz. Devletlerde devamlılık söz konusu. Biz iktidara geldiğimiz de 23,5 milyar dolar borç vardı bunu biz hallettik.