Kanal İstanbul Projesi hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde Kanal İstanbul Projesi'ni durduracaklarını ve projede bulunan şirketlerin paraları ödemeyeceklerini söyledi.
"YATIRIM YAPMALARINI ENGELLEYECEĞİZ"
Kılıçdaroğlu, "İktidara geldiğimizde Kanal İstanbul projesini durduracağız. Şirketlerin paralarını asla ödemeyeceğiz. Türkiye'de yatırım yapmalarının önünü keseceğiz. Ne demek Kanal İstanbul? Parayı yatırdığınız an zarar edeceksiniz. Türkiye'nin ne kazancı olacak bu projeden? Stratejik olarak ne kazancı olacak?" ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulundan AK Parti Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün şu ifadeleri kullandı:
"Yol medeniyettir. Bu düstur ile çalışıyoruz. Bu hükümet Türkiye'nin her yerine yatırımlarını yapmaya devam ediyor.
Yapılan hizmet bölge halkına hayırlı olsun.
Maalesef muhalefet yatırımcıları tehdit diline devam ediyor. Böyle bir devlet yöneticiliği olmaz. Devletlerde devamlılık söz konusu. Biz iktidara geldiğimiz de 23,5 milyar dolar borç vardı bunu biz hallettik.