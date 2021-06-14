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    • Ekonomi
    • 14.06.2021 08:45
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    • 14.06.2021 08:45
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    14 Haziran yatan iller! Evde bakım maaşı (parası) hangi illerde yattı?

    yatan iller 14 Haziran! Evde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişilere yönelik olarak ayda bir kez ödenen evde bakım maaşı yattı mı? Her ay farklı illerde farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşında gözler Haziran ayına çevrildi. Vatandaşlar, 14 Haziran hakkında bilgi almak istiyor. İşte, hakkında merak edilenler!

    takvim.com.tr
    14 Haziran evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı parası hangi illerde yattı?

    14 Haziran evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı (parası) ödemeleri merak ediliyor. Her ay farklı bir ödeme takvimi bulunan evde bakım maaşı sorgulamasını E-Devlet'ten yapmak da mümkün. Evde bakım parasını, engellilik veya ihtiyaç sahipliği durumunu belgelediğiniz takdirde alabiliyorsunuz. Peki; 14 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 14 HAZİRAN!

    1- Tokat

    2- Bolu

    3- Ordu



    4- Aksaray

    5- Afyonkarahisar

    6- Diyarbakır

    7- Antalya

    8- Edirne

    9- Adıyaman 10- Sakarya



    11- Samsun

    12- Balıkesir

    13- Düzce

    14- Osmaniye

    15- Mardin

    16-Bilecik

        17- Zonguldak
        18- Uşak

        19- Konya



        20- İstanbul

        21- Niğde

        22- Kars

        23- Giresun

        24- Kocaeli

        2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

        Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.

        EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

        Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

            EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

            Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.
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            Haberler Ekonomi 14 Haziran evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı (parası) hangi illerde yattı?