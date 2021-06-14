14 Haziran evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı parası hangi illerde yattı?

14 Haziran evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı (parası) ödemeleri merak ediliyor. Her ay farklı bir ödeme takvimi bulunan evde bakım maaşı sorgulamasını E-Devlet'ten yapmak da mümkün. Evde bakım parasını, engellilik veya ihtiyaç sahipliği durumunu belgelediğiniz takdirde alabiliyorsunuz. Peki; 14 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 14 HAZİRAN!
1- Tokat
2- Bolu
3- Ordu
4- Aksaray
5- Afyonkarahisar
6- Diyarbakır
7- Antalya
8- Edirne
9- Adıyaman 10- Sakarya
11- Samsun
12- Balıkesir
13- Düzce
14- Osmaniye
15- Mardin
16-Bilecik