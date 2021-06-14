1500 TL'ye alınabilecek telefon önerileri! Piyasada yer alan en ucuz telefonlar vatandaşlar tarafında nsorgulanıyor. 1500 liraya birçok farklı modelde telefon alabilirsiniz. Haberimizden, derlediğimiz telefon fiyatlarına ulaşabilir ve bütçenize uygun telefon bulabilirsiniz.
1.500 TL'YE ALINABİLECEK TELEFONLAR!
Akıllı telefon satın almadan önce birçok konuya dikkat etmek gerekiyor. İşlemci, RAM, kameralar ve ekran teknolojisi önemli kriterler. Elbet de fiyat konusu en önemli karar verme kriteri. Ünlü test platformu AnTuTu verilerini de baz alarak hazırladığımız 1.500 TL altı en iyi akıllı telefonlar listesi ise şöyle:
1- Hiking A22
Ekran boyutu: 6.35 inç
Ekran çözünürlüğü: 720×1560 (HD+) Piksel
İşlemci:UNISOC SC9863A
Depolama: 64 GB
RAM: 4 GB
Batarya: 3600 mAh
Arka kamera: 16 Megapiksel
Ön kamera: 8 Megapiksel
Sınıfının en iyi telefonlarından biri Hiking A22, 1.500 TL fiyat etiketiyle satılıyor.
2- Reeder P13 Blue Max
Ekran boyutu: 6.49 inç
Ekran çözünürlüğü: 720×1560 (HD+) Piksel
Ekran/Gövde oranı: 82.16 %
İşlemci: MediaTek MT6757CD (Helio P25)
Depolama: 64 GB
RAM: 4 GB
Batarya: 4680 mAh
Arka kamera: 13 Megapiksel ana kamera, 3 adet 0.3 Megapiksellik sensör
Ön kamera: 8 Megapiksel
4680 mAh'lik bataryası ile de çok rahat bir günü çıkaracağınız telefon, 1.500 TL'lik fiyat etiketiyle sizleri üzmeyecek.