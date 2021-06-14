1500 TL'ye alınabilecek telefon önerileri! Piyasada yer alan en ucuz telefonlar...

1.500 TL'YE ALINABİLECEK TELEFONLAR!

Akıllı telefon satın almadan önce birçok konuya dikkat etmek gerekiyor. İşlemci, RAM, kameralar ve ekran teknolojisi önemli kriterler. Elbet de fiyat konusu en önemli karar verme kriteri. Ünlü test platformu AnTuTu verilerini de baz alarak hazırladığımız 1.500 TL altı en iyi akıllı telefonlar listesi ise şöyle:

1- Hiking A22

Ekran boyutu: 6.35 inç

Ekran çözünürlüğü: 720×1560 (HD+) Piksel

İşlemci:UNISOC SC9863A

Depolama: 64 GB

RAM: 4 GB

Batarya: 3600 mAh

Arka kamera: 16 Megapiksel

Ön kamera: 8 Megapiksel

Sınıfının en iyi telefonlarından biri Hiking A22, 1.500 TL fiyat etiketiyle satılıyor.