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    • Ekonomi
    • 14.06.2021 17:54
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    • 14.06.2021 17:54
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    1500 TL'ye alınabilecek telefon önerileri! Piyasada yer alan ...

    1500 TL'ye alınabilecek telefon önerileri! Piyasda yer alan vatandaşların araştırdığı konulardan birisi oldu. Bütçesine uygun telefon almak isteyen vatandaşlar için birçok seçenek bulunuyor. Yüksek bütçelerle akıllı telefon alabileceğiniz gibi, 1500 TL'ye de telefon alabilirsiniz. İşte, 1500 TL'ye alınabilecek telefonlar!

    takvim.com.tr
    1500 TL'ye alınabilecek telefon önerileri! Piyasada yer alan en ucuz telefonlar...

    1500 TL'ye alınabilecek telefon önerileri! Piyasada yer alan en ucuz telefonlar vatandaşlar tarafında nsorgulanıyor. 1500 liraya birçok farklı modelde telefon alabilirsiniz. Haberimizden, derlediğimiz telefon fiyatlarına ulaşabilir ve bütçenize uygun telefon bulabilirsiniz.

    1.500 TL'YE ALINABİLECEK TELEFONLAR!

    Akıllı telefon satın almadan önce birçok konuya dikkat etmek gerekiyor. İşlemci, RAM, kameralar ve ekran teknolojisi önemli kriterler. Elbet de fiyat konusu en önemli karar verme kriteri. Ünlü test platformu AnTuTu verilerini de baz alarak hazırladığımız 1.500 TL altı en iyi akıllı telefonlar listesi ise şöyle:

    1- Hiking A22

    Ekran boyutu: 6.35 inç
    Ekran çözünürlüğü: 720×1560 (HD+) Piksel
    İşlemci:UNISOC SC9863A
    Depolama: 64 GB
    RAM: 4 GB
    Batarya: 3600 mAh
    Arka kamera: 16 Megapiksel
    Ön kamera: 8 Megapiksel

    Sınıfının en iyi telefonlarından biri Hiking A22, 1.500 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

    2- Reeder P13 Blue Max

    Ekran boyutu: 6.49 inç
    Ekran çözünürlüğü: 720×1560 (HD+) Piksel
    Ekran/Gövde oranı: 82.16 %
    İşlemci: MediaTek MT6757CD (Helio P25)
    Depolama: 64 GB
    RAM: 4 GB
    Batarya: 4680 mAh
    Arka kamera: 13 Megapiksel ana kamera, 3 adet 0.3 Megapiksellik sensör
    Ön kamera: 8 Megapiksel

    4680 mAh'lik bataryası ile de çok rahat bir günü çıkaracağınız telefon, 1.500 TL'lik fiyat etiketiyle sizleri üzmeyecek.

        3- Reeder P13 Blue Max Lite

        Ekran boyutu: 6.2 inç
        Ekran çözünürlüğü: 720×1560 (HD+) Piksel
        İşlemci: MediaTek MT6737
        Depolama: 16 GB
        RAM: 2 GB
        Batarya: 4200 mAh
        Arka kamera: 13 Megapiksel ana kamera + 3 adet 0.3 Megapiksellik sensör
        Ön kamera: 5 MP

        4- Vestel Venüs V5

        Ekran boyutu: 5.0 inç
        Ekran çözünürlüğü: 720×1280 (HD) Piksel
        Ekran/Gövde oranı: 68.38 %
        İşlemci: Snapdragon 427
        Depolama: 32 GB
        RAM: 3 GB
        Batarya: 3050 mAh
        Arka kamera: 13 Megapiksel
        Ön kamera: 5 Megapiksel

        5- Reeder P13 Blue

        Ekran boyutu: 6.09 inç
        Ekran çözünürlüğü: 600×1280 Piksel
        Ekran/Gövde oranı: 78.48 %
        İşlemci: MediaTek Helio A22
        Depolama: 16 GB
        RAM: 3 GB
        Batarya: 4080 mAh
        Arka kamera: 8 Megapiksel ana kamera + 5 Megapiksel derinlik sensörü
        Ön kamera: 5 Megapiksel

        6- Vestel Venüs E4 – 32.000 AnTuTu puanı

        Ekran boyutu: 5.5 inç
        Ekran çözünürlüğü: 720×1440 Piksel
        Ekran/Gövde oranı: 73.66%
        İşlemci: Snapdragon 425
        Depolama: 16 GB
        RAM: 2 GB
        Batarya: 2900 mAh
        Arka kamera: 13 Megapiksel
        Ön kamera: 5 Megapiksel
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        Haberler Ekonomi 1500 TL'ye alınabilecek telefon önerileri! Piyasada yer alan en ucuz telefonlar...