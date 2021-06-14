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    • 15.06.2021 00:01
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    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Valdis Dombrovskis ile bir araya geldi

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Avrupa Birliği Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile görüştü. İkilinin görüşmesi yaklaşık 70 dakika sürdü.

    Ticaret Bakanı Muş, Dombrovskis ile görüştü

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Brüksel temasları kapsamında Valdis Dombrovskis ve üst düzey Avrupa Birliği (AB) yetkilileri ile AB Komisyonu binasında görüşme gerçekleştirdi.

    Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 70 dakika sürdü.

    "VERİMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"
    Bakan Muş, toplantı bitiminde sosyal medya hesabından, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerine işaret etti.

    Muş,"Türkiye-AB ticari ilişkileri ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin konuları müzakere etmek üzere Brüksel'deyiz" paylaşımında bulundu.

    İşte o paylaşım;

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