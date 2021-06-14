Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 14.06.2021 17:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.06.2021 17:31
    ABONE OL

    14 Haziran Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 5,85 oranında 28,60'dan yükselerek işlem gördü. 14 Haziran 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    14 Haziran Borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Bera Holding 28,60 27,02 5,85
    Fenerbahçe Futbol 39,66 37,50 5,76
    Parsan 33,72 32,76 2,93
    Mavi Giyim 53,55 52,05 2,88
    TAV Havalimanları 27,42 26,66 2,85
    Odaş Elektrik 2,11 2,06 2,43
    Kervan Gıda 16,44 16,07 2,30
    Netaş Telekomünikasyon 22,14 21,66 2,22
    Zorlu Enerji 2,03 1,99 2,01
    Halkbank 5,11 5,02 1,79
    ASELSAN 15,88 15,61 1,73
    Brisa 22,36 22,04 1,45
    Türk Hava Yolları 14,80 14,59 1,44
    Karsan Otomotiv 3,83 3,78 1,32
    Halk GMYO 2,99 2,96 1,01
    Torunlar GMYO 3,41 3,38 0,89
    Gübre Fabrikaları 60,65 60,20 0,75
    Tukaş 7,05 7,01 0,57
    Turkcell 16,61 16,52 0,54
    Vakıflar Bankası 3,73 3,71 0,54

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Ege Gübre 185,70 190,50 -2,52
    Esenboğa Elektrik 31,02 31,68 -2,08
    MLP Sağlık 21,10 21,50 -1,86
    İpek Doğal Enerji 13,31 13,54 -1,70
    Ford Otosan 181,60 184,40 -1,52
    Çemtaş 13,87 14,08 -1,49
    Arçelik 31,26 31,72 -1,45
    Petkim 6,10 6,18 -1,29
    Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,09 7,18 -1,25
    Çimsa 25,36 25,68 -1,25
    Ege Endüstri 1.276,10 1.291,70 -1,21
    Vestel 30,00 30,36 -1,19
    Borusan Mannesmann 25,80 26,10 -1,15
    Türk Traktör 181,30 183,10 -0,98
    Alarko Holding 9,45 9,54 -0,94
    İndeks Bilgisayar 6,69 6,75 -0,89
    Migros Ticaret 33,78 34,08 -0,88
    Şekerbank 1,13 1,14 -0,88
    Koza Madencilik 15,95 16,09 -0,87
    Coca Cola İçecek 81,65 82,35 -0,85

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde kritik temaslar
    Haberler Ekonomi 14 Haziran Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?