14 Haziran Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|28,60
|27,02
|5,85
|Fenerbahçe Futbol
|39,66
|37,50
|5,76
|Parsan
|33,72
|32,76
|2,93
|Mavi Giyim
|53,55
|52,05
|2,88
|TAV Havalimanları
|27,42
|26,66
|2,85
|Odaş Elektrik
|2,11
|2,06
|2,43
|Kervan Gıda
|16,44
|16,07
|2,30
|Netaş Telekomünikasyon
|22,14
|21,66
|2,22
|Zorlu Enerji
|2,03
|1,99
|2,01
|Halkbank
|5,11
|5,02
|1,79
|ASELSAN
|15,88
|15,61
|1,73
|Brisa
|22,36
|22,04
|1,45
|Türk Hava Yolları
|14,80
|14,59
|1,44
|Karsan Otomotiv
|3,83
|3,78
|1,32
|Halk GMYO
|2,99
|2,96
|1,01
|Torunlar GMYO
|3,41
|3,38
|0,89
|Gübre Fabrikaları
|60,65
|60,20
|0,75
|Tukaş
|7,05
|7,01
|0,57
|Turkcell
|16,61
|16,52
|0,54
|Vakıflar Bankası
|3,73
|3,71
|0,54
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Gübre
|185,70
|190,50
|-2,52
|Esenboğa Elektrik
|31,02
|31,68
|-2,08
|MLP Sağlık
|21,10
|21,50
|-1,86
|İpek Doğal Enerji
|13,31
|13,54
|-1,70
|Ford Otosan
|181,60
|184,40
|-1,52
|Çemtaş
|13,87
|14,08
|-1,49
|Arçelik
|31,26
|31,72
|-1,45
|Petkim
|6,10
|6,18
|-1,29
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,09
|7,18
|-1,25
|Çimsa
|25,36
|25,68
|-1,25
|Ege Endüstri
|1.276,10
|1.291,70
|-1,21
|Vestel
|30,00
|30,36
|-1,19
|Borusan Mannesmann
|25,80
|26,10
|-1,15
|Türk Traktör
|181,30
|183,10
|-0,98
|Alarko Holding
|9,45
|9,54
|-0,94
|İndeks Bilgisayar
|6,69
|6,75
|-0,89
|Migros Ticaret
|33,78
|34,08
|-0,88
|Şekerbank
|1,13
|1,14
|-0,88
|Koza Madencilik
|15,95
|16,09
|-0,87
|Coca Cola İçecek
|81,65
|82,35
|-0,85