OGM işçi alımı başvuru 2021! KPSS şartı olmadan OGM personel alımı arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. OGM 2.083 personel alımı için başvuru dönemi başladı. Orman Genel Müdürlüğü'ne alınacak işçiler, sözlü ve uygulamalı sınavların ardından kura çekimiyle belirlenecek. İşte, OGM işçi alımı başvuru sayfası!
OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU 2021!
Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan ilana ilişkin, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2080 Geçici İşçi, 3 Daimi İşçi olmak üzere toplam 2083 işçi alımı yapılacaktır" ifadesi kullanıldı.
Başvuruda bulunmak isteyen adaylar için başvuruların 14 – 18 Haziran 2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden online olarak alınacağı aktarıldı. KPSS şartsiz işçi alımı için detaylar şu şekilde:
" Konuyla ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan ilana ilişkin, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istAdaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecektir. Bu ilanlar 14-18/06/2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır.