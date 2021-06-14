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    • Ekonomi
    • 14.06.2021 09:12
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    • 14.06.2021 09:12
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    başvuru 2021! KPSS şartsız OGM 2.083 personel alımı başvuru şartları! OGM işçi alımı başladı!

    KPSS şartsız başvuru 2021! başvuru şartları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2021 yılında yoğun ilgi gören konulardan birisi oldu. Alımlar için başvuru 14 Haziran itibariyle başladı. İŞKUR üzerinden online olarak alınacak başvurular 18 Haziran tarihinde sona erecek. İşte; OGM işçi alımı başvuru ekranı 2021!

    takvim.com.tr
    OGM işçi alımı başvuru 2021! KPSS şartsız OGM 2.083 personel alımı başvuru şartları!

    OGM işçi alımı başvuru 2021! KPSS şartı olmadan OGM personel alımı arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. OGM 2.083 personel alımı için başvuru dönemi başladı. Orman Genel Müdürlüğü'ne alınacak işçiler, sözlü ve uygulamalı sınavların ardından kura çekimiyle belirlenecek. İşte, OGM işçi alımı başvuru sayfası!

    OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU 2021!

    Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan ilana ilişkin, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2080 Geçici İşçi, 3 Daimi İşçi olmak üzere toplam 2083 işçi alımı yapılacaktır" ifadesi kullanıldı.

    Başvuruda bulunmak isteyen adaylar için başvuruların 14 – 18 Haziran 2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden online olarak alınacağı aktarıldı. KPSS şartsiz işçi alımı için detaylar şu şekilde:

    " Konuyla ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan ilana ilişkin, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istAdaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecektir. Bu ilanlar 14-18/06/2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır.

        Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır.

        İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

        OGM İŞÇİ ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından OGM personel alımlarında iki aşamalı sınav süreciyle ilgili olarak, "İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir" açıklaması yapıldı.

            OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

            1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

            2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

            3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

            4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

            5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

            6.Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

            7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

            8.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

            9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,

            10. Kura çekimi 29.06.2021-04.07.2021 tarihleri arasında olacaktır. Kuranın net tarihi ilgili bölge müdürlüğünün internet sitesinde yayınlanacaktır. Orman Bölge müdürlüklerinin internet sitelerine www.ogm.gov.tr den ulaşabilirsiniz.

            11. İşe alım süreci, Kura usulü sonrasında sözlü ve uygulamalı sınav şeklinde uygulanacaktır. (İlanın bulunduğu İşyeri hangi Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ise sözlü ve uygulamalı sınav o Orman Bölge Müdürlüğünce yapılacaktır.)

            12. Adaylardan istenecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav yeri, sınav tarihi ve İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden ilan edilecektir.

            13. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

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            Haberler Ekonomi OGM işçi alımı başvuru 2021! KPSS şartsız OGM 2.083 personel alımı başvuru şartları! OGM işçi alımı başladı!