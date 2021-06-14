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    • Ekonomi
    • 14.06.2021 16:56
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    • 14.06.2021 16:56
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    14 Haziran CANLI döviz kurları: ve ne kadar oldu? , dolar, euro kaç TL?

    ve döviz kurlarında geçen haftadan bu yana hareketli dakikalar yaşanırken haftanın ilk işlem gününün kapanış saatlerinde son durum merak konusu oldu. İstanbul serbest piyasada dolar 8,3850 liradan, avro 10,1560 liradan haftaya başladı. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4000 lira, avronun satış fiyatı ise 10,1700 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? , dolar, euro kaç TL? İşte 14 Haziran canlı döviz kurları...

    Dolar ve euro ne kadar oldu?

    Geçtiğimiz haftadan bu yana düşüşüyle dikkat çeken döviz kurlarındaki son durum merak konusu oluyor. Düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, geçen haftayı da yüzde 3,1'lik değer kaybıyla 8,3875'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya da değer kaybıyla başlayarak düşüşünü üst üste 7'nci işlem gününe taşıdı. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Sterlin, dolar, euro kaç TL? İşte piyasalarda son durum

    DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

    ALTININ KİLOGRAMI 497 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi.

    Altın piyasasında, en düşük 494 bin lirayı, en yüksek ise 508 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,3 azalarak 497 bin 500 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 689 milyon 321 bin 638,56 lira, işlem miktarı ise 1.380,93 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 727 milyon 357 bin 835,52 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

    ASYA BORSALARI, HİNDİSTAN HARİÇ YÜKSELDİ

    Asya borsalarında, Hindistan hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

    Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın çarşamba günü açıklanacak faiz kararı öncesi alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu ifade etti.

        Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da sanayi üretimi nisanda yüzde 2,9 ile beklentilerin üzerinde artarken, kapasite kullanım oranı yüzde 1,1 artış gösterdi.

        Bu gelişmelerin ardından, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,74 değer kazancıyla 29.161 puana ve Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,09 artışla 3.252 puana yükselirken, dolar/yen paritesi yüzde 0,05 primle 109,67 seviyelerinde dengelendi.

        Çin, Hong Kong ve Avustralya'da resmi tatil dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,35 azalışla 52.290 puan seviyesinde bulunuyor.

        AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI

        Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe alıcılı bir seyirle başladı.

        Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,64 artarak 460,46 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,59 değer kazancıyla 15.785 puan oldu.

        İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,72 artışla 7.185 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,81 yükselişle 9.280 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,68 primle 6.645 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,48 değer kazancıyla 25.841 puanda bulunuyor.

        Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 1,2110 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin iyimserlik ve artan enflasyon baskısının geçici olduğuna işaret eden verilerle pay piyasalarının pozitif bir seyir izlediğini bildirdi.

            ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü gerçekleştireceği toplantı ile bugün başlayacak NATO Zirvesi'nin bu haftanın en önemli gündemi olduğunu kaydeden analistler, bugünün veri takviminde Avro Bölgesi'nde nisan ayı sanayi üretiminin öne çıktığını kaydetti.
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            Haberler Ekonomi 14 Haziran CANLI döviz kurları: Dolar ve euro ne kadar oldu? Sterlin, dolar, euro kaç TL?