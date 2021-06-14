Geçtiğimiz haftadan bu yana düşüşüyle dikkat çeken döviz kurlarındaki son durum merak konusu oluyor. Düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, geçen haftayı da yüzde 3,1'lik değer kaybıyla 8,3875'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya da değer kaybıyla başlayarak düşüşünü üst üste 7'nci işlem gününe taşıdı. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Sterlin, dolar, euro kaç TL? İşte piyasalarda son durum
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 497 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 494 bin lirayı, en yüksek ise 508 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,3 azalarak 497 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 689 milyon 321 bin 638,56 lira, işlem miktarı ise 1.380,93 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 727 milyon 357 bin 835,52 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
ASYA BORSALARI, HİNDİSTAN HARİÇ YÜKSELDİ
Asya borsalarında, Hindistan hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın çarşamba günü açıklanacak faiz kararı öncesi alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu ifade etti.