Geçtiğimiz haftadan bu yana düşüşüyle dikkat çeken döviz kurlarındaki son durum merak konusu oluyor. Düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, geçen haftayı da yüzde 3,1'lik değer kaybıyla 8,3875'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya da değer kaybıyla başlayarak düşüşünü üst üste 7'nci işlem gününe taşıdı. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Sterlin, dolar, euro kaç TL? İşte piyasalarda son durum

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?