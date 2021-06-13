Turizmde temmuz güneşi

Pandemi sebebiyle zora düşen sektörlerin başında gelen turizm bu yıl sezona umutlu girdi. Ancak Rusya pazarının henüz açılmaması ve fiyatların yüksek oluşundan dolayı yerli turistin ilgisinin azlığı beklenen hareketliliği oluşturmadı. Fakat gelen yeni haberler sektörde Temmuz coşkusu yaşanacağını da işaret ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya ile Türkiye arasındaki uçuş kısıtlamasının kaldırılması için yürütülen diplomatik girişimlerin son aşamaya geldiğini belirtti. Rusya 21 Haziran'a kadar uçuş yasağı koymuştu. Öte yandan Alman hükümeti, 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye seyahat uyarısını kaldırma kararı aldı. THY ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in Üst Yöneticisi Kownatzki, kısıtlamalardan sıkılan insanların artık seyahat etmek istediğini belirterek, "Türk hükümetinin aldığı çok doğru ve cesur kararlarla sorun çözülüyor. Aldığımız rezervasyonlarımız da bunu kanıtlıyor." dedi.
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Temmuz ayında hem Rus hem de Alman turist gelmesiyle rahatlayan sektöre bir destek de Kurban Bayramı tatılinde yerli turistten gelecek. Ancak vatandaşlyar yabancıya sunulan fiyatların iki katının kendilerine uygulandığını belirterek, "Türk vatandaşı olduğumuz için otellerimiz bize fazla fiyat çıkartıyor. Buna el atılmalı, bu ayrımcılık kalkmalı" dediler.
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Temmuz ayında hem Rus hem de Alman turist gelmesiyle rahatlayan sektöre bir destek de Kurban Bayramı tatılinde yerli turistten gelecek. Ancak vatandaşlyar yabancıya sunulan fiyatların iki katının kendilerine uygulandığını belirterek, "Türk vatandaşı olduğumuz için otellerimiz bize fazla fiyat çıkartıyor. Buna el atılmalı, bu ayrımcılık kalkmalı" dediler.