1100 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL pandemi destek sosyal yardım parası almak için şartlar neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla araştırılır oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 2 milyondan fazla aileye 1100 TL pandemi destek sosyal yardım parası ödemelerinin yapılacağını açıklamasının ardından gündemde büyük yankı uyandırdı ve hemen konuya dair detaylar araştırılır oldu. İşte başvuru ekranı ve yararlanma şartları…
1100 TL PANDEMİ DESTEK PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak amacıyla "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" adı altında yeni bir yardım programını başlattıklarını belirtti.
İşte başvuruya dair bilgiler;
Söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti:
"Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz."
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