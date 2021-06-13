2021 kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? Kısa çalışma ödeneğinin ne zaman biteceği vatandaşların merak ettiği konuların başında geliyor. Birçok işletmenin dahil olduğu ödenek kapsamında, milyonlarca çalışan kısa çalışma ödeneklerinden faydalanmıştı. KÇÖ yani kısa çalışma ödeneği için son tarih bilgisi gelmiş ve ödemelerin Haziran ayında biteceği ifade edilmişti. Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı sorusu da gündem oldu.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILACAK MI?
KÇÖ uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayınlanmış ve bitiş tarihi olarak 30 Haziran gösterilmişti. Kısa çalışma ödeneğinin uzatılacağına dair bir karar ise henüz alınmış değil.
Kısa çalışma ödeneği ve pandemiye özel birçok konunun 10 Haziran günü düzenlenecek Kabine toplantısında ele alınması bekleniyordu. Ancak yapılan açıklamayla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programındaki yoğunluk nedeniyle Kabine toplantısı ertelendi.
Kısa çalışma ödeneğinin uzayıp uzamayacağına ilişkin kararın 21 Haziran tarihine ertelenen Kabine toplantısında ele alınması bekleniyor.