İşveren, kısa çalışma talebini, gerekçeleri ile birlikte Türkiye İş Kurumuna ya da varsa Sendikaya bir yazı ile bildirmelidir. İş Müfettişleri tarafından uygunluk tespiti aranacaktır.

Yararlanabilme koşulları

İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması,

İşçinin, kısa çalışmanın başladığı tarih itibariyle işsizlik ödeneği almak için gerekli şartları karşılamış olması,

Kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir.