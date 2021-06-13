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    • Ekonomi
    • 13.06.2021 20:14
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    • 13.06.2021 20:14
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    Kısa çalışma için son tarih belli oldu! 2021 uzatılacak mı? KÇÖ son açıklama...

    2021 uzatılacak mı? Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) için tarih bilgisi arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Milyonlarca çalışan, pandemi döneminde kısa çalışma ödeneklerinden faydalanıyordu. Ödeme için son tarih bilgisi verilmiş, Mayıs ayı sonunda bitecek ödeneklerin son tarihi Haziran'a ertelenmişti. Peki; Haziran ayında bitecek kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

    takvim.com.tr
    Kısa çalışma için son tarih belli oldu! 2021 kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı?

    2021 kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? Kısa çalışma ödeneğinin ne zaman biteceği vatandaşların merak ettiği konuların başında geliyor. Birçok işletmenin dahil olduğu ödenek kapsamında, milyonlarca çalışan kısa çalışma ödeneklerinden faydalanmıştı. KÇÖ yani kısa çalışma ödeneği için son tarih bilgisi gelmiş ve ödemelerin Haziran ayında biteceği ifade edilmişti. Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı sorusu da gündem oldu.

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILACAK MI?

    KÇÖ uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayınlanmış ve bitiş tarihi olarak 30 Haziran gösterilmişti. Kısa çalışma ödeneğinin uzatılacağına dair bir karar ise henüz alınmış değil.

    Kısa çalışma ödeneği ve pandemiye özel birçok konunun 10 Haziran günü düzenlenecek Kabine toplantısında ele alınması bekleniyordu. Ancak yapılan açıklamayla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programındaki yoğunluk nedeniyle Kabine toplantısı ertelendi.

    Kısa çalışma ödeneğinin uzayıp uzamayacağına ilişkin kararın 21 Haziran tarihine ertelenen Kabine toplantısında ele alınması bekleniyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kısa Çalışma Ödeneği için müjdeli haber geçtiğimiz haftalarda gelmişti. Erdoğan açıklamasında; "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." demişti. Kısa Çalışma Ödeneği için son tarih 31 Haziran 2021. Karar 1 Nisan itibariyle yürürlüğe girmişti.

        KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

        Çalışanın son 12 aylık prime esas kazançlarına göre hesaplanmış olan günlük ortalama brüt kazancının %60'ıdır. Bu tutar, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150'sini geçemez.

        Örneğin; Brüt 2943 TL ortalama aylık ile çalışan bir işçinin hesaplanan Kısa Çalışma Ödeneği miktarı: 1765,80 TL'dir. Damga Vergisi kesintisinden sonra 1752.40 TL ödenebilecektir.

        Ödenek, en fazla üç ay için yapılabilir. İşverenin normal faaliyete dönmesi durumunda, Kuruma veya Sendikaya bildirmesi gerekmektedir.

        Cumhurbaşkanı yetkisiyle, yararlanma süresi 3 aydan 6 aya çıkarılabilir.

        İşveren, kısa çalışma talebini, gerekçeleri ile birlikte Türkiye İş Kurumuna ya da varsa Sendikaya bir yazı ile bildirmelidir. İş Müfettişleri tarafından uygunluk tespiti aranacaktır.

        Yararlanabilme koşulları

        İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması,
        İşçinin, kısa çalışmanın başladığı tarih itibariyle işsizlik ödeneği almak için gerekli şartları karşılamış olması,
        Kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir.

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