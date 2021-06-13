GENÇ GİRİŞİMCİLERE DESTEK!

Geçen yıl verilen vergi teşvikleri dahil olmak üzere iş aramak yerine kendi işini kurmak isteyen genç girişimcilere destek. Bu nedenle genç girişimcilere üç yıllık vergi teşvikleri ve on iki aylık prim indirimi sağlanmaktadır.

4 / B kapsamına giren sigortalı, sosyal güvenlik kurumuna aylık toplam asgari ücretin% 34,5'i kadar ödeme yapmalı ve bu tutarın 7,5 katı gelir olmalıdır.