Genç girişimcilere binlerce lira kolaylık sağlanıyor. İş hayatına atılmak isteyen gençlere devlet kolaylığı devam ediyor. Girişimci gençlere vergi kolaylığı ve aylık destek sağlanıyor. Gelir Vergisi Kanunu kapsamında genç girişimciler üç yıl süreyle vergiden muaf tutulmakta ve gelirleri yılda 75.000 lirayı geçmemektedir. Genç girişimciler ayrıca bu yılın vergi aralığında yılda 16.550 lira vergiden kaçınabiliyor.
GENÇ GİRİŞİMCİLERE DESTEK!
Geçen yıl verilen vergi teşvikleri dahil olmak üzere iş aramak yerine kendi işini kurmak isteyen genç girişimcilere destek. Bu nedenle genç girişimcilere üç yıllık vergi teşvikleri ve on iki aylık prim indirimi sağlanmaktadır.
4 / B kapsamına giren sigortalı, sosyal güvenlik kurumuna aylık toplam asgari ücretin% 34,5'i kadar ödeme yapmalı ve bu tutarın 7,5 katı gelir olmalıdır.
Genç girişimciler için ulusal hazine ilk 12 ayda asgari ücretin% 34,5'ine eşdeğer sigorta primi ödeyebilir. Dolayısıyla 882,65 Türk Lirası tutarında aylık bir destek var. Asgari ücret arttığında, hak sahibinin prim ikramiyesi miktarı da artar.
Öneğin, Ekim ayında faaliyete geçen genç girişimciler destek için yıl sonundan önce ayda 882,65 TL ödeyebilirken, asgari ücretlerini Ocak ayından bu yana 9 ay artırarak yeni asgari ücreti aştılar. Gelir Vergisi Kanunu kapsamında genç girişimciler üç yıl süreyle vergiden muaf tutulmakta ve gelirleri yılda 75.000 lirayı geçmemektedir. Genç girişimciler ayrıca bu yılın vergi aralığında yılda 16.550 lira vergi ödemekten de kaçındı.