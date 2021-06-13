Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Güçler birleşti

    ile , mobil iş birliği projesi VESTELCELL için güçlerini birleştirdi. İki inovatif şirket, VESTELCELL ismi ile yeni bir faturalı mobil hizmeti hayata geçirdi.

    Güçler birleşti
    Vestel ile , mobil iş birliği projesi VESTELCELL için güçlerini birleştirdi. İki inovatif şirket, CELL ismi ile yeni bir faturalı mobil hizmeti hayata geçirdi. Sadece bir beyaz eşya ve TV üreticisi değil, bir teknoloji şirketi olarak faaliyet gösterdiklerinin altını çizen Vestel CEO'su Turan Erdoğan, "Ülkemizdeki mobil iletişim kullanıcılarına ve sektörümüze yeni uygulamalar sunacağız. Türk Telekom iş birliğimizle VESTELCELL ile ilk hedefimiz 5 yılda 250 bin kullanıcıya ulaşmak" dedi. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ise şöyle konuştu: "Yerli ürün ve teknolojiler geliştiriyor ve destekliyor, ülkemizin geleceği için birçok farklı projeye imza atıyoruz. Türk Telekom ve Vestel'in sinerjisi ile yerli ürün ve teknoloji kullanımını daha da artırmayı amaçlıyoruz" dedi.

    TELEKOM'DAN KOBİ REKLAMI
    Türk Telekom'un yeni reklam filminde, bu kez bir mobilya atölyesini ziyaret ediyor. KOBİ'lere odaklanan reklam, Türk Telekom'un ürün ve hizmetleriyle işletmeleri 'geçmişten geleceğe' taşıdığını vurguluyor.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    SSK emeklisine 2.605 TL maaş
    Haberler Ekonomi Güçler birleşti