Güçler birleşti

Vestel ile Türk Telekom, mobil iş birliği projesi VESTELCELL için güçlerini birleştirdi. İki inovatif şirket, VESTELCELL ismi ile yeni bir faturalı mobil hizmeti hayata geçirdi. Sadece bir beyaz eşya ve TV üreticisi değil, bir teknoloji şirketi olarak faaliyet gösterdiklerinin altını çizen Vestel CEO'su Turan Erdoğan, "Ülkemizdeki mobil iletişim kullanıcılarına ve sektörümüze yeni uygulamalar sunacağız. Türk Telekom iş birliğimizle VESTELCELL ile ilk hedefimiz 5 yılda 250 bin kullanıcıya ulaşmak" dedi. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ise şöyle konuştu: "Yerli ürün ve teknolojiler geliştiriyor ve destekliyor, ülkemizin geleceği için birçok farklı projeye imza atıyoruz. Türk Telekom ve Vestel'in sinerjisi ile yerli ürün ve teknoloji kullanımını daha da artırmayı amaçlıyoruz" dedi.
TELEKOM'DAN KOBİ REKLAMI
Türk Telekom'un yeni reklam filminde, Kenan İmirzalıoğlu bu kez bir mobilya atölyesini ziyaret ediyor. KOBİ'lere odaklanan reklam, Türk Telekom'un ürün ve hizmetleriyle işletmeleri 'geçmişten geleceğe' taşıdığını vurguluyor.
TELEKOM'DAN KOBİ REKLAMI
Türk Telekom'un yeni reklam filminde, Kenan İmirzalıoğlu bu kez bir mobilya atölyesini ziyaret ediyor. KOBİ'lere odaklanan reklam, Türk Telekom'un ürün ve hizmetleriyle işletmeleri 'geçmişten geleceğe' taşıdığını vurguluyor.