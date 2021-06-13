En son 20 ton altın keşfedilmişti! TMSF'den yeni müjde açıklaması!

Koza Altın'ın 240 adet arama ruhsatı bulunduğunu, 38 noktada sondaj çalışmalarının sürdüğünü bildiren Gülal, "Kütahya, Çanakkale, Söğüt, Karadeniz ve bu bölgede sondajlarımız var. Bunlardan da olumlu neticeler alıyoruz. Bunların da raporlanmasının ardından yeni müjdelerle beraber halkımızın karşısına çıkmayı ümit ediyoruz." dedi.

Gülal, Mollakara'da buldukları 20 ton altının piyasa değerinin 10 milyar liranın üstünde olduğunu belirterek, "Buraya yapacağımız yatırım 1,5 milyar lira. 2023'ten itibaren yaptığımız yatırımın geri dönüşünü sağlamış olacağız. 6 yıl içinde de 20 ton altını ekonomiye kazandırmış olacağız." diye konuştu.