En son 20 ton altın keşfedilmişti! TMSF'den yeni müjde açıklaması!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Koza Altın'ın 240 adet arama ruhsatı olduğunu ve 38 noktada sondaj çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Kütahya, Çanakkale, Söğüt, Karadeniz ve bu bölgede sondajlarımız var. Bunlardan da olumlu neticeler alıyoruz. Bunların da raporlanmasının ardından yeni müjdelerle beraber halkımızın karşısına çıkmayı ümit ediyoruz." dedi.
Gülal, Ağrı'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Koza Altın İşletmeleri tarafından Ağrı Mollakara'da piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın ve 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini anımsattı.
Gelecek yılın sonu itibarıyla altın dökümüne başlamayı öngördüklerini aktaran Gülal, 2023'ten itibaren de yıllık 3-3,5 ton arası altın üretmeyi planladıklarını bildirdi.