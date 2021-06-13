Borsa şirketlerinden 34 milyar TL net kar

Pandeminin etkilerinin ölçümlendiği geçen yılın ilk çeyreğinden bu yılın aynı dönemine kadar geçen süreçte, BIST 100'de işlem gören şirketlerin genel olarak süreci fırsata çevirdiği ve net karlarını yüzde 128 artırdığı görüldü. Şirketlerden 85'i kar, 13'ü zarar açıkladı. Salgın döneminde tedarik sıkıntısı yaşanması ile talebin arttığı çelik sektöründe faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik, ilk çeyrekte 2 milyar 617,7 milyon lira ile en fazla net kar elde eden şirket oldu - Pegasus uçuşlarının durduğu bu süreçte en fazla zarar yazan şirket olurken, THY karını en fazla artıran şirket olarak kayıtlara geçti.
HAVAALANI CAMİSİNE ÇEVRE SERTİFİKASI
Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda çalışmalarına devam eden İGA, Amerikan Yeşil Bina Konseyi'ne yaptığı başvuru sonucunda Airport City'nin ilk yapısı olan Ali Kuşçu Camisi'ne 'LEED Altın v4' sertifikası aldı. 'LEED Altın v4' sertifikası ile cami bu belgeyi almaya hak kazanan dünyanın ilk camisi oldu.
İGA'dan yapılan açıklamada, cami arazisinde, doğal yaşamın korunmasına azami ölçüde dikkat edildiği belirtildi. Açıklamada, "Cami arazisinde yeşillendirilen alanların oranı yüzde 30'un üzerinde olacak şekilde tasarlandı. Yapılaşmanın altyapıya ve özelikle yağmur suyu şebekesine getireceği yükün en aza indirgenmesi için sert zeminlerin oranı düşük tutuldu" denildi.
MİLLİLERE DESTEK
Trendyol, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek A Milli Futbol Takımı'nın resmi sponsoru oldu. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin "Ülkemiz değerlerinin yanında olmayı, sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Türk bayrağını tüm dünyada dalgalandıran A Milli Futbol Takımı'nın resmî sponsoru olmaktan heyecan duyuyoruz. Kadın ve e-Milli takımlarımızı da bu iş birliği kapsamında desteklemekten ve başarılarına katkı sağlamaktan ayrıca gururluyuz. Kalplerimiz EURO 2020'deki A Millî Futbol Takımımız ile beraber" dedi.
OTOMOBİL DEVİNDE SİBER SKANDAL
Volkswagen ve VW'nin lüks markası Audi, ABD ve Kanada'daki müşterilerin iletişim bilgilerini ve ehliyet numaraları gibi kişisel bilgilerini açığa çıkaran siber saldırıya maruz kaldı. Veri ihlali kapsamındaki bu veriler telefon numaralarını, e-posta adreslerini, ev adreslerini ve bazı durumlarda araç kimlik numaralarını içeriyor. Volkswagen ABD'den yapılan açıklamaya göre, ihlal, yalnızca bir Audi veya VW aracı satın almakla ilgili bilgi isteyen kişilerin verilerini içeriyordu. Açıklamada şüpheli mesajlardan uzak durulması istendi.
HAVAALANI CAMİSİNE ÇEVRE SERTİFİKASI
Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda çalışmalarına devam eden İGA, Amerikan Yeşil Bina Konseyi'ne yaptığı başvuru sonucunda Airport City'nin ilk yapısı olan Ali Kuşçu Camisi'ne 'LEED Altın v4' sertifikası aldı. 'LEED Altın v4' sertifikası ile cami bu belgeyi almaya hak kazanan dünyanın ilk camisi oldu.
İGA'dan yapılan açıklamada, cami arazisinde, doğal yaşamın korunmasına azami ölçüde dikkat edildiği belirtildi. Açıklamada, "Cami arazisinde yeşillendirilen alanların oranı yüzde 30'un üzerinde olacak şekilde tasarlandı. Yapılaşmanın altyapıya ve özelikle yağmur suyu şebekesine getireceği yükün en aza indirgenmesi için sert zeminlerin oranı düşük tutuldu" denildi.
MİLLİLERE DESTEK
Trendyol, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek A Milli Futbol Takımı'nın resmi sponsoru oldu. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin "Ülkemiz değerlerinin yanında olmayı, sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Türk bayrağını tüm dünyada dalgalandıran A Milli Futbol Takımı'nın resmî sponsoru olmaktan heyecan duyuyoruz. Kadın ve e-Milli takımlarımızı da bu iş birliği kapsamında desteklemekten ve başarılarına katkı sağlamaktan ayrıca gururluyuz. Kalplerimiz EURO 2020'deki A Millî Futbol Takımımız ile beraber" dedi.
OTOMOBİL DEVİNDE SİBER SKANDAL
Volkswagen ve VW'nin lüks markası Audi, ABD ve Kanada'daki müşterilerin iletişim bilgilerini ve ehliyet numaraları gibi kişisel bilgilerini açığa çıkaran siber saldırıya maruz kaldı. Veri ihlali kapsamındaki bu veriler telefon numaralarını, e-posta adreslerini, ev adreslerini ve bazı durumlarda araç kimlik numaralarını içeriyor. Volkswagen ABD'den yapılan açıklamaya göre, ihlal, yalnızca bir Audi veya VW aracı satın almakla ilgili bilgi isteyen kişilerin verilerini içeriyordu. Açıklamada şüpheli mesajlardan uzak durulması istendi.