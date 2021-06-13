Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum ise, 2,278.17 ve 2,447.23 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 1.75 artışla 2,337.39 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 12.84 ve piyasa hacmi de yaklaşık 4.0 milyar dolarlık artışla 271 milyar Dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Tether de, 1.00 dolar dolayında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.03 düştü. Birimin haftalık kaybı yüzde 0.03 ve Piyasa hacmi de değişmeyerek 62 milyar dolar düzeyindeydi.