Çin'de Bitcoin madenciliğine yönelik baskıların artmasının yatırımcı kaygılarını artırmasıyla, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi 35,000 doların altına geriledi. Bitcoin ve genel olarak piyasalar üzerindeki satış baskılarının artmasında, Forbes'a konuşan, kripto para borsası Kraken'in CEO'su Jesse Powell'ın, bir başka kripto borsası Coinbase'in halka açılma deneyimindeki hayal kırıklığı yaratan performansı nedeniyle, halka açılma kararlarını gözden geçireceklerini açıklaması da etkili oldu.
Gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 34,728.19 ve 36,204.29 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.47 düşüşle 34.937.37 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 3.13 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 9.0 milyar dolarlık düşüşle 655 milyar dolara geriledi.
Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum ise, 2,278.17 ve 2,447.23 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 1.75 artışla 2,337.39 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 12.84 ve piyasa hacmi de yaklaşık 4.0 milyar dolarlık artışla 271 milyar Dolar düzeyindeydi.
Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Tether de, 1.00 dolar dolayında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.03 düştü. Birimin haftalık kaybı yüzde 0.03 ve Piyasa hacmi de değişmeyerek 62 milyar dolar düzeyindeydi.