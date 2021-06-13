Liste güncellendi! İşte koronavirüsün yeni belirtileri!

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olamaya devam ediyor. Virüs dünya genelinde on milyonlarca insana bulaştı, 4 milyona yakın kişi ise virüsün kurbanı oldu.
'Eski normal'lerimizi terk etmemize neden olan virüs ile ilgili aylardır dünyanın dört bir yanında pek çok bilimsel araştırmaya imza atılıyor. Bu araştırmalar ile hayatlarımızın bir parçası haline gelen virüsü her geçen gün daha iyi tanıyoruz.
Virüs ile ilgili çok konuşulacak yeni bir araştırma İngiltere'den geldi. Bugüne kadar yapılan en detaylı araştırmalardan birisi olan çalışma kapsamında Kovid-19 geçiren hastalarda görülen en yaygın belirtiler netlik kazandı.