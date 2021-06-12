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    Yağ fiyatlarında son 1 yıldır yaşanan artış tüketiciyi üzdü (Ekonomi haberleri)

    Yağ fiyatlarında son 1 yıldır yaşanan artış tüketiciyi üzdü. 'nin verilerine göre, son 1 yılda yağının litre fiyatında yüzde 57.5 artış oldu. 1 litre ayçiçek yağı 12,88 liradan 20,29 liraya yükseldi. yağının litre fiyatı da yine marketlerde 35,92 liradan 51,24 liraya çıktı.

    Zam yağdı

    Yağ fiyatlarında son 1 yıldır yaşanan artış tüketiciyi üzdü. 'nin verilerine göre, son 1 yılda yağının litre fiyatında yüzde 57.5 artış oldu. 1 litre ayçiçek yağı 12,88 liradan 20,29 liraya yükseldi. yağının litre fiyatı da yine marketlerde 35,92 liradan 51,24 liraya çıktı. Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, ayçiçeğini kuraklığın etkilediğini belirterek, "Temmuz'un 15'ine kadar kurak geçerse ayçiçeğinde yüzde 30-40 verim düşer. Bu da fiyatı artırır" dedi.

    'YOLLARA DÜŞÜN'
    İtalyan     motosiklet üreticisi Vespa ile moda markası Christian Dior'un işbirliğiyle hazırlanan ortak koleksiyon satışa sunuldu. Geçen yıl tanıtılan ve sınırlı sayıda üretilen koleksiyonda motosiklet, kask ve bagaj çantası yer alıyor. İşbirliği; 2012'de 'da tanıtılan ikonik 946'nın güncel bir yorumu olan yeni modele hayat verdi. Dior kadın koleksiyonlarının Kreatif Direktörü tarafından yeniden tasarlanan ' ' 'da üretildi.

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    Haberler Ekonomi Yağ fiyatlarında son 1 yıldır yaşanan artış tüketiciyi üzdü (Ekonomi haberleri)