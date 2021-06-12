Yağ fiyatlarında son 1 yıldır yaşanan artış tüketiciyi üzdü (Ekonomi haberleri)

Yağ fiyatlarında son 1 yıldır yaşanan artış tüketiciyi üzdü. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin verilerine göre, son 1 yılda ayçiçek yağının litre fiyatında yüzde 57.5 artış oldu. 1 litre ayçiçek yağı 12,88 liradan 20,29 liraya yükseldi. Zeytinyağının litre fiyatı da yine marketlerde 35,92 liradan 51,24 liraya çıktı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, ayçiçeğini kuraklığın etkilediğini belirterek, "Temmuz'un 15'ine kadar kurak geçerse ayçiçeğinde yüzde 30-40 verim düşer. Bu da fiyatı artırır" dedi.

'YOLLARA DÜŞÜN' DİOR

İtalyan motosiklet üreticisi Vespa ile Fransız moda markası Christian Dior'un işbirliğiyle hazırlanan ortak koleksiyon satışa sunuldu. Geçen yıl tanıtılan ve sınırlı sayıda üretilen koleksiyonda motosiklet, kask ve bagaj çantası yer alıyor. İşbirliği; 2012'de Milano'da tanıtılan ikonik Vespa 946'nın güncel bir yorumu olan yeni modele hayat verdi. Dior kadın koleksiyonlarının Kreatif Direktörü Maria Grazia Chiuri tarafından yeniden tasarlanan 'Vespa 946 Christian Dior' İtalya'da üretildi.