3-5 bin esnaf hibe desteği ne zaman yatacak? E-Devlet esnaf hibe desteği sorgulama! Destekler yattı mı?

İkinci grupta ise bakım, onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeciler, kurs işletmecileri, lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü ve otobüsçüler ile pazarcılar da bir defaya mahsus 3 bin TL destek alacak.

HİBE DESTEĞİ ÖDEMELERİNİ İLK KİMLER ALACAK?

Ödemelerde başvuru sırası dikkate alınacak. Başvuruların başladığı ilk gün T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar başvuruda bulunmuştu. Dolayısıyla ilk ödemeler de T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olan esnafa iletilecek.