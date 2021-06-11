3-5 bin esnaf hibe desteği ne zaman yatacak? E-Devlet esnaf hibe desteği sorgulama! Destekler yattı mı?

3-5 bin esnaf hibe desteği ne zaman yatacak? E-Devlet esnaf hibe desteği sorgulama ekranı, hibe desteği başvurusunda bulunan vatandaşların sorguladığı bir konu oldu. Başkan Erdoğan verdiği müjdeyle, bazı esnaflara 3 bin lira, bazı esnaflara da 5 bin lira hibe desteğinde bulunacağını belirtmişti. Müjdeli haberin ardından, 25 Mayıs itibariyle başvurular başlamıştı. Peki, esnaf hibe desteği ne zaman yatacak?
KİMLER DESTEK ALABİLECEK?
Ödemelerde başvuru sırası dikkate alınacak. Başvuruların başladığı ilk gün T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar başvuruda bulunmuştu. Dolayısıyla ilk ödemeler de T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olan esnafa iletilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödemelerin iki grup halinde yapılacağını, kahvehane, kafe, çay bahçesi, okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kırtasiyeler, kantinler, hamamlar, internet kafeler, lunaparklar ve benzeri işletmelerin yer aldığı ilk gruba 5 bin liralık ödeme yapılacağını duyurmuştu. 235 bine yakın işletmeye bir defaya mahsus 5 bin TL verilecek.