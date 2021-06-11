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    • Ekonomi
    • 12.06.2021 02:08
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    • 12.06.2021 02:08
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    3-5 bin ne zaman yatacak? E-Devlet esnaf hibe desteği sorgulama! Destekler yattı mı?

    3-5 bin ne zaman yatacak sorusuna başvuruda bulunan esnaflar yanıt arıyor. E-Devlet esnaf hibe desteği araştırılan konuların başında geliyor. 25 Mayıs tarihinde başlayan esnaflara destek başvurularına binlerce kişi başvuruda bulunmuştu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından yapılan açıklamada "3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, yarından itibaren esnafımızın bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır." dendi. Peki, ?

    takvim.com.tr
    3-5 bin esnaf hibe desteği ne zaman yatacak? E-Devlet esnaf hibe desteği sorgulama! Destekler yattı mı?

    3-5 bin esnaf hibe desteği ne zaman yatacak? E-Devlet esnaf hibe desteği sorgulama ekranı, hibe desteği başvurusunda bulunan vatandaşların sorguladığı bir konu oldu. Başkan Erdoğan verdiği müjdeyle, bazı esnaflara 3 bin lira, bazı esnaflara da 5 bin lira hibe desteğinde bulunacağını belirtmişti. Müjdeli haberin ardından, 25 Mayıs itibariyle başvurular başlamıştı. Peki, esnaf hibe desteği ne zaman yatacak?

    KİMLER DESTEK ALABİLECEK?

    Ödemelerde başvuru sırası dikkate alınacak. Başvuruların başladığı ilk gün T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar başvuruda bulunmuştu. Dolayısıyla ilk ödemeler de T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olan esnafa iletilecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödemelerin iki grup halinde yapılacağını, kahvehane, kafe, çay bahçesi, okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kırtasiyeler, kantinler, hamamlar, internet kafeler, lunaparklar ve benzeri işletmelerin yer aldığı ilk gruba 5 bin liralık ödeme yapılacağını duyurmuştu. 235 bine yakın işletmeye bir defaya mahsus 5 bin TL verilecek.

        İkinci grupta ise bakım, onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeciler, kurs işletmecileri, lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü ve otobüsçüler ile pazarcılar da bir defaya mahsus 3 bin TL destek alacak.

        HİBE DESTEĞİ ÖDEMELERİNİ İLK KİMLER ALACAK?

        Ödemelerde başvuru sırası dikkate alınacak. Başvuruların başladığı ilk gün T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar başvuruda bulunmuştu. Dolayısıyla ilk ödemeler de T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olan esnafa iletilecek.

        HİBE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

        Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dün yaptığı açıklamada "3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, yarından (10 HAZİRAN) itibaren esnafımızın bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır." dedi. Esnaf hibe desteği ödemeleri bugün başlıyor.
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        Haberler Ekonomi 3-5 bin esnaf hibe desteği ne zaman yatacak? E-Devlet esnaf hibe desteği sorgulama! Destekler yattı mı?