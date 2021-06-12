Güneş gibi parlayan enerji yatırımı: "Türkiye'de ve dünyada bir ilk oluyor"





Şimdiden yerli panellere yurtdışından büyük talep geldiğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde Solar Enerji Fuarı'nda yurtdışında çeşitli ülkelerden 2.700 megavatlık panel talebi aldıklarını ancak fabrikanın 2 yıl Karapınar santralinin ihtiyacını karşılayacağını, ihracat için ise ilave kapasite artırımı yaptıklarını belirtti. Kalyoncu'nun verdiği bilgiye göre, fabrikanın ilave kapasite yatırımıyla yıllık 500 megavat olan kapasitesi 1000 megavata çıkacak. Ekimde de ilave yatırımın açılışı yapılacak.



Kalyoncu, "Afrika ve ABD panel konusunda büyük pazar olabilir. Özellikle ABD, Çin malı almak istemiyor. O nedenle Türkiye için fırsat olabilir. Panel üretiminde dünyada Çin, Tayvan, Malezya ilk sıralarda... Türkiye de beşinci sıraya yerleşti" diyor.



Peki ya yerlilik oranı?

Panel üretiminde cam dışarıdan geliyor. Bunun için Cemal Kalyoncu uzun süredir Şişecam ve diğer fabrikalarla yerli üretim konusunda görüşüyor. Belli bir noktaya da gelinmiş. Eğer camlar da Türkiye'de üretilmeye başlanırsa panelde yüzde 78 olan yerlilik oranı yüzde 85'lere çıkacak.

Santral 2022 yılının son çeyreğinde tamamlandığında yeşil tahvil çıkarmayı da planlıyorlar.





Kalyoncu, fabrikanın yüzde 40'ının, santral yatırımının da yüzde 60'ının dış finansmanla yapıldığını söylüyor. Fabrikaya Çin bankaları, santrale ise Avrupa bankaları finansman sağlamış...



Başka ülkelerde yenilenebilir enerji kaynaklarına ciddi teşvikler var.

Kalyoncu'ya bunu soruyoruz. Devletin panel ithalatına koruma önlemleri getirmesi böylece yerli üreticileri dersteklemesi gerektiğini söylüyor.



YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN