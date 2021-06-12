Güneş gibi parlayan enerji yatırımı: "Türkiye'de ve dünyada bir ilk oluyor"

Güneş santralinin ilk fazı devrede. 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda 3.5 milyon adet güneş panelinin yer alacağı santral, 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacını karşılayacak. Şu ana kadar 271 MW gücündeki 700 bin fotovoltaik panelin kurulumu yapılan santral, toplam kapasitenin yaklaşık yüzde 30'una erişmesine rağmen şimdiden Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi üretim merkezi oldu.
TÜRKİYE'NİN GÜNEŞ GİBİ PARLAYAN YATIRIMI
Sabah yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşesinde "Türkiye'nin güneş gibi parlayan yatırımına" ilişkin çarpıcı detayları kaleme aldı. İşte Dilek Güngör'ün o yazısı:
Yıl 2017'ydi. Türkiye dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın vizyonuyla kendine enerjide yeni bir yol çizdi. Hedef, enerjide dışa bağımlılığı azaltacak yerli kaynaklarla, yerli teknolojilerle üretim yapmaktı. Böylece ulusal güvenlik, ekonomi ve dış politika anlamında elini güçlendirecekti.
Nitekim bugün o dönemde atılan tohumlar meyvelerini vermeye başladı.
Karadeniz'de bulunan gaz rezervi, elektrik üretiminin neredeyse yarısının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmaya başlanması hatta Türkiye'yi yerli panel ve türbin üretim üssü haline getirecek yatırımların ete kemiğe bürünmesi bu sürecin başarısını kanıtlıyor.
Dün baştan sona kadar her aşamasına tanık olduğum böyle bir yatırımın temel atma törenindeydim. Kalyon Holding'in 1 milyar dolara mal olacak Konya Karapınar'daki güneş enerjisi santralinin yüzde 30'u tamamlanmış durumda... Santral 2022 son çeyrekte bitecek. Tam 2.600 futbol sahası büyüklüğündeki alanda güneş panelleri sıralanmaya başlamış bile...