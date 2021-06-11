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    • Ekonomi
    • 11.06.2021 14:01
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    • 11.06.2021 14:01
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    11 Haziran Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre T. Halk Bankası hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 3,67 oranında 5,08'dan yükselerek işlem gördü. 11 Haziran 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    11 Haziran Borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    T. Halk Bankası 5,08 4,90 3,67
    Parsan 32,66 31,54 3,55
    İndeks Bilgisayar 6,58 6,40 2,81
    Fenerbahçe Futbol 37,38 36,54 2,30
    Bera Holding 25,10 24,58 2,12
    Mavi Giyim 51,25 50,25 1,99
    Arçelik 31,88 31,28 1,92
    Alarko Holding 9,57 9,41 1,70
    Tüpraş 104,40 103,10 1,26
    Albaraka Türk 1,64 1,62 1,23
    Kardemir (D) 7,70 7,62 1,05
    İş GMYO 1,99 1,97 1,02
    Hektaş 8,63 8,55 0,94
    Çemtaş 14,13 14,00 0,93
    Ereğli Demir Çelik 19,22 19,06 0,84
    TAV Havalimanları 26,56 26,34 0,84
    Türk Hava Yolları 14,55 14,43 0,83
    Sasa Polyester 34,40 34,12 0,82
    Vakıflar Bankası 3,74 3,71 0,81
    Çemaş Döküm 1,31 1,30

    0,77

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Bagfaş 21,20 22,38 -5,27
    Ege Endüstri 1.293,20 1.330,10 -2,77
    Jantsa Jant Sanayi 85,85 87,70 -2,11
    İhlas Gayrimenkul 1,23 1,25 -1,60
    Yataş 14,01 14,23 -1,55
    Koza Altın 126,50 128,40 -1,48
    İpek Doğal Enerji 13,48 13,65 -1,25
    Alarko GMYO 22,56 22,84 -1,23
    Ege Gübre 188,50 190,80 -1,21
    Aksa Enerji 12,94 13,08 -1,07
    Koza Madencilik 16,17 16,34 -1,04
    Esenboğa Elektrik 31,82 32,14 -1,00
    GSD Holding 2,07 2,09 -0,96
    Emlak Konut GMYO 2,14 2,16 -0,93
    Tofaş Oto. Fab. 31,34 31,62 -0,89
    Kervan Gıda 15,86 16,00 -0,88
    Selçuk Ecza Deposu 9,10 9,18 -0,87
    Sabancı Holding 9,51 9,58 -0,73
    Kordsa Teknik Tekstil 22,48 22,64 -0,71
    İş Y. Men. Değ. 15,51 15,61 -0,64

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