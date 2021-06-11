11 Haziran Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|T. Halk Bankası
|5,08
|4,90
|3,67
|Parsan
|32,66
|31,54
|3,55
|İndeks Bilgisayar
|6,58
|6,40
|2,81
|Fenerbahçe Futbol
|37,38
|36,54
|2,30
|Bera Holding
|25,10
|24,58
|2,12
|Mavi Giyim
|51,25
|50,25
|1,99
|Arçelik
|31,88
|31,28
|1,92
|Alarko Holding
|9,57
|9,41
|1,70
|Tüpraş
|104,40
|103,10
|1,26
|Albaraka Türk
|1,64
|1,62
|1,23
|Kardemir (D)
|7,70
|7,62
|1,05
|İş GMYO
|1,99
|1,97
|1,02
|Hektaş
|8,63
|8,55
|0,94
|Çemtaş
|14,13
|14,00
|0,93
|Ereğli Demir Çelik
|19,22
|19,06
|0,84
|TAV Havalimanları
|26,56
|26,34
|0,84
|Türk Hava Yolları
|14,55
|14,43
|0,83
|Sasa Polyester
|34,40
|34,12
|0,82
|Vakıflar Bankası
|3,74
|3,71
|0,81
|Çemaş Döküm
|1,31
|1,30
|
0,77
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bagfaş
|21,20
|22,38
|-5,27
|Ege Endüstri
|1.293,20
|1.330,10
|-2,77
|Jantsa Jant Sanayi
|85,85
|87,70
|-2,11
|İhlas Gayrimenkul
|1,23
|1,25
|-1,60
|Yataş
|14,01
|14,23
|-1,55
|Koza Altın
|126,50
|128,40
|-1,48
|İpek Doğal Enerji
|13,48
|13,65
|-1,25
|Alarko GMYO
|22,56
|22,84
|-1,23
|Ege Gübre
|188,50
|190,80
|-1,21
|Aksa Enerji
|12,94
|13,08
|-1,07
|Koza Madencilik
|16,17
|16,34
|-1,04
|Esenboğa Elektrik
|31,82
|32,14
|-1,00
|GSD Holding
|2,07
|2,09
|-0,96
|Emlak Konut GMYO
|2,14
|2,16
|-0,93
|Tofaş Oto. Fab.
|31,34
|31,62
|-0,89
|Kervan Gıda
|15,86
|16,00
|-0,88
|Selçuk Ecza Deposu
|9,10
|9,18
|-0,87
|Sabancı Holding
|9,51
|9,58
|-0,73
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,48
|22,64
|-0,71
|İş Y. Men. Değ.
|15,51
|15,61
|-0,64