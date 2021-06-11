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    • Ekonomi
    • 11.06.2021 10:07
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    • 11.06.2021 10:49
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    ! ni açıkladı! Sanayide çarklar son sürat dönüyor

    haberine göre () 2021 Nisan ayına ilişkin sanayi üretim verisini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre Türkiye'de sanayi üretimi nisanda yıllık bazda yüzde 66 artış kaydetti.

    Sanayide çarklar son sürat dönüyor! Kritik veri açıklandı

    Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %25,5, imalat sanayi sektörü endeksi %72,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %26,6 arttı.

    Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Nisan 2021


    SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %0,9 AZALDI
    Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,1, imalat sanayi sektörü endeksi %0,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,3 azaldı.

    Sanayi üretim endeksi aylık değişim oranları (%), Nisan 2021
        Sanayide çarklar son sürat dönüyor! Kritik veri açıklandı
        Haberler Ekonomi SON DAKİKA! TÜİK 2021 Nisan sanayi üretim endeksini açıkladı! Sanayide çarklar son sürat dönüyor