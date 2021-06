Kredi kartı borcu ve kredi borcu olan kişiler için bankalar borç kapama kredisi hizmeti sunmaktadırlar. Her banka kendine özel borç kapama kredisi sunmaktadır. Her bankanın gerek borç transferleri olsun, gerekse borç kapama kredisi olsun bulunmaktadır. Faiz oranları birbirinden farklıdır. Bankalar bunun yanında müşterilerine özel bir de kampanya fırsatları sunmaktadır. Bu dönemde farklı bankalarda ki kredi kartları üzerinden alışveriş yapan bazı vatandaşların borçları birikti. Her bankaya ayrı ayrı ödemek yapmak zorunda olan vatandaşlar için bazı bankalar borç kapatma imkanı veriyorlar. Borç kapama kredisinden yararlanacağınız bankalar hangileridir?