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    • Ekonomi
    • 11.06.2021 10:32
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    • 11.06.2021 10:59
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    Son dakika: Bakandan çiftçilere müjde! Destek ödemelerinin tarihi belli oldu!

    Son dakika haberleri.... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "18 Haziran’dan itibaren 2 milyar 550 milyon liralık bitkisel üretim desteklerini ödemeye başlıyoruz" dedi.

    Çiftçilere müjde! Destek ödemelerinin tarihi belli oldu!

    Son dakika haberleri.... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "18 Haziran'dan itibaren 2 milyar 550 milyon liralık bitkisel üretim desteklerini ödemeye başlıyoruz" dedi.

    Pamuk, ayçiçeği, kolza, aspir, soya ile hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi, sertifikalı tohum ve organik gübre destek ödemeleri, kimlik numaralarına göre 18 Haziran'dan itibaren çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.

    Bakan Pakdemirli, "Böylece bitkisel üretim desteklerinin yüzde 80'den fazlasını çiftçilerimize yılın ilk altı ayında ödemiş olacağız" dedi.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Bakandan çiftçilere müjde! Destek ödemelerinin tarihi belli oldu!