4-6 Haziran arasında başvuruları alınan Oyak Yatırım halka arzın borsa kodu vatandaşlar tarafından bu hafta sık sık araştırılıyor. OYAK Yatırım'ın halka arzında toplam halka arz büyüklüğünün 2,1 katı talep geldi. Satışa sunulan 28 milyon 200 bin TL nominal tutarlı payların tamamının satışı gerçekleşti. Peki, OYYAT halka arz fiyatı ne kadar? OYYAT borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar...
50 BİN 714 YATIRIMCIDAN TALEP GELDİ
OYAK Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin, yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağılım yöntemiyle gerçekleştirdiği halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen 9 milyon 870 bin TL nominal tutarlı paya 50 bin 714 yatırımcıdan talep geldi.
İşte detaylar;
OYAK Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin, yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağılım yöntemiyle gerçekleştirdiği halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen 9 milyon 870 bin TL nominal tutarlı paya 50 bin 714 yatırımcıdan talep geldi.
OYAK Yatırım, halka arz sonuçlarını açıkladı. Buna göre, halka arz, sabit fiyatla talep toplama ve borsa dışında satış yöntemi ile gerçekleştirildi. OYAK Yatırım'ın belirlenen halka arz büyüklüğü ise 526 milyon TL olarak gerçekleşti.
Şirketin halka arzında sermaye artışı ve ortak satış yöntemleri beraber kullanıldı. 5 milyon 670 bin TL nominal tutarda pay sermaye artışından, 22 milyon 530 bin TL nominal tutarda pay da ortak satış yöntemi ile satılırken, tamamlanan talep toplama süreci sonunda toplam sermayenin yüzde 30'una karşılık gelen 28 milyon 200 bin TL nominal tutarlı paylar halka arz edildi. Böylelikle şirket sermayesi de 88,33 milyon TL'den 94 milyon TL'ye yükseldi.
OYAK Yatırım'ın halka arzında toplam halka arz büyüklüğünün 2,1 katı talep geldi. Satışa sunulan 28 milyon 200 bin TL nominal tutarlı payların tamamının satışı gerçekleşti. Özellikle yurt içi kurumsal yatırımcılardan gelen yoğun ilgiyle birlikte talep, bu grup için ayrılan tahsisatın 3,8 katına ulaştı.