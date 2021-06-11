4-6 Haziran arasında başvuruları alınan Oyak Yatırım halka arzın borsa kodu vatandaşlar tarafından bu hafta sık sık araştırılıyor. OYAK Yatırım'ın halka arzında toplam halka arz büyüklüğünün 2,1 katı talep geldi. Satışa sunulan 28 milyon 200 bin TL nominal tutarlı payların tamamının satışı gerçekleşti. Peki, OYYAT halka arz fiyatı ne kadar? OYYAT borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar...

50 BİN 714 YATIRIMCIDAN TALEP GELDİ

OYAK Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin, yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağılım yöntemiyle gerçekleştirdiği halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen 9 milyon 870 bin TL nominal tutarlı paya 50 bin 714 yatırımcıdan talep geldi.

İşte detaylar;