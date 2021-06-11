Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 11.06.2021 10:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.06.2021 10:23
    ABONE OL

    ? ?

    Geçtiğimiz hafta başvuruları tamamlanan halka arzına dair detaylar merak ediliyor. OYAK Yatırım, halka arz sonuçlarını açıkladı. Buna göre, halka arz, sabit fiyatla talep toplama ve borsa dışında satış yöntemi ile gerçekleştirildi. OYAK Yatırım'ın belirlenen halka arz büyüklüğü ise 526 milyon TL olarak gerçekleşti. Peki, ? ? İşte konu hakkında merak edilen bilgiler...

    OYYAT halka arz fiyatı ne kadar?

    4-6 Haziran arasında başvuruları alınan Oyak Yatırım halka arzın borsa kodu vatandaşlar tarafından bu hafta sık sık araştırılıyor. OYAK Yatırım'ın halka arzında toplam halka arz büyüklüğünün 2,1 katı talep geldi. Satışa sunulan 28 milyon 200 bin TL nominal tutarlı payların tamamının satışı gerçekleşti. Peki, OYYAT halka arz fiyatı ne kadar? OYYAT borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar...

    50 BİN 714 YATIRIMCIDAN TALEP GELDİ

    OYAK Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin, yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağılım yöntemiyle gerçekleştirdiği halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen 9 milyon 870 bin TL nominal tutarlı paya 50 bin 714 yatırımcıdan talep geldi.

    İşte detaylar;

    OYAK Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin, yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağılım yöntemiyle gerçekleştirdiği halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen 9 milyon 870 bin TL nominal tutarlı paya 50 bin 714 yatırımcıdan talep geldi.

    OYAK Yatırım, halka arz sonuçlarını açıkladı. Buna göre, halka arz, sabit fiyatla talep toplama ve borsa dışında satış yöntemi ile gerçekleştirildi. OYAK Yatırım'ın belirlenen halka arz büyüklüğü ise 526 milyon TL olarak gerçekleşti.

    Şirketin halka arzında sermaye artışı ve ortak satış yöntemleri beraber kullanıldı. 5 milyon 670 bin TL nominal tutarda pay sermaye artışından, 22 milyon 530 bin TL nominal tutarda pay da ortak satış yöntemi ile satılırken, tamamlanan talep toplama süreci sonunda toplam sermayenin yüzde 30'una karşılık gelen 28 milyon 200 bin TL nominal tutarlı paylar halka arz edildi. Böylelikle şirket sermayesi de 88,33 milyon TL'den 94 milyon TL'ye yükseldi.

    OYAK Yatırım'ın halka arzında toplam halka arz büyüklüğünün 2,1 katı talep geldi. Satışa sunulan 28 milyon 200 bin TL nominal tutarlı payların tamamının satışı gerçekleşti. Özellikle yurt içi kurumsal yatırımcılardan gelen yoğun ilgiyle birlikte talep, bu grup için ayrılan tahsisatın 3,8 katına ulaştı.

        Halka arz edilen payların yüzde 35'i yurt içi bireysel, yüzde 35'i yurt içi kurumsal ve yüzde 30'u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arz sonucunda payların yüzde 35'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 41'i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 24'ü yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.

        Halka arz edilen şirket hisseleri, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da 18,65 TL fiyat ve 'OYYAT' koduyla işlem görecek.

        "HALKA AÇIKLIK ORANI YÜZDE 35'E ULAŞABİLİR"

        Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 28,2 milyon TL nominal değerli payların satışı sonrası, şirketin halka açıklık oranı yüzde 30 olacak. 4,7 milyon TL nominal değerli ek pay satış hakkının kullanılması halinde ise halka açıklık oranı yüzde 35'e ulaşabilir.

        OYAK'ın halka arz öncesi yüzde 99,83 payla ana ortağı olduğu OYAK Yatırım, 1982 yılından bu yana Türkiye'nin 11 iline yayılmış 13 şubesiyle, bireysel ve kurumsal, ulusal ve uluslararası müşterisine sermaye piyasası araçlarında aracılık, kurumsal finansman, finansal danışmanlık ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sunuyor.

            OYAK Yatırım hisse senedi aracılığı faaliyetlerinin yanı sıra özelleştirme, halka arz, şirket satın alma ve birleşme, tahvil bono ihraçları gibi alanlarda önemli tecrübeye sahip. OYAK Yatırım, sektör dinamikleri ve taleplerini yakından takip ederek müşterilerine geniş yelpazede nitelikli hizmetler sunarken, OYAK Trader gibi öncü mobil uygulamalarla da müşteri tabanını genişletmeye devam ediyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            UEFA muhabirleri tek tek açıkladı! Gizli favori Türkiye
            Haberler Ekonomi OYYAT halka arz fiyatı ne kadar? OYYAT borsada ne zaman işlem görecek?